В Україні в обхід офіційної черги вакцинували кілька тисяч громадян Китаю. Як це відбулося і що натомість пообіцяла китайська сторона? Розбір ситуації — максимально коротко

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Антон Пчелкин / «Бабель»

За офіційними даними на 16 травня, одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 940 158 українців, дві — 18 394. Доки більшість у країні ще чекають на щеплення, всі охочі громадяни Китаю та етнічні китайці в Україні вже вакцинувалися. Їх поза чергою щепили наприкінці квітня препаратом CoronaVac, який Україна закуповує в Китаю. Спершу українські чиновники запевняли «Бабель», що дози для громадян Китаю не мають стосунку до української партії. Однак офіційна відповідь МОЗ свідчить про інше. «Бабель» розповідає, скільки вакцин та на яких умовах використали для китайських громадян і що Україна отримала взамін.

В Україні поза офіційною чергою вакцинували кілька тисяч китайських громадян. Процес почався 26 квітня й одразу був масовим: перед кількома пунктами вакцинації у Києві, Харкові та Одесі збиралися сотні китайців. У Києві свідком цього став кореспондент «Бабеля». Двадцять сьомого квітня, опівдні, перед входом до Консультативно-діагностичного центру столичного Печерського району зібрались зо дві сотні людей. Майже всі — студентського віку. Кілька з них підтвердили, що сьогодні їх вакцинують.

Черга громадян Китаю перед київським пунктом вакцинації 27 квітня о 13:15. Антон Семиженко

На 17 травня українська влада домовилася про постачання чотирьох вакцин: AstraZeneca — завезено в Україну понад 867 тисяч доз, майже всі з них уже використано. Наступна поставка в 700 тисяч доз очікується наприкінці травня.

Pfizer-BioNTech — вже прибули 117 тисяч доз, у травні очікується 973 тисячі доз. Є попередні домовленості про закупівлю ще близько 20 мільйонів доз.

CoronaVac — прибули 1 мільйон 215 тисяч доз, всього домовлено про постачання 1,9 мільйона доз.

Novavax — Україна домовилася про постачання 15 мільйонів доз цієї американської вакцини. Перші 4 мільйони, за заявами урядовців, мають надійти в Україну до кінця літа.

При цьому всі дози вакцини Pfizer, які вже прибули в Україну, а також 367 тисяч привезених доз вакцини AstraZeneca надійшли в рамках глобальної ініціативи COVAX від ЮНІСЕФ. Країна отримала їх безплатно, однак використати має лише для вакцинації вразливих груп населення. В рамках COVAX Україна має отримати близько 8 мільйонів доз вакцин. Решту вакцин держава закуповує у виробників напряму й може використовувати їх на свій розсуд.

Уряд вирішив вакцинувати українців у п'ять етапів Перший етап — вакцинація людей із надвисоким ризиком інфікування й тяжкого перебігу хвороби, мешканців та працівників інтернатів і будинків престарілих, учасників Операції об'єднаних сил на сході країни. Він мав охопити 367 тисяч людей і вже минув.

Другий етап — вакцинація людей віком від 80 років, медичних та соціальних працівників. Це близько трьох мільйонів людей.

Третій етап — вакцинація людей у віці від 65 до 79 років, освітян, поліцейських, військових, рятувальників. Загалом сім мільйонів людей. Паралельно з другим цей етап триває зараз.

Четвертий етап — вакцинація людей від 60 до 64 років, дорослих із супутніми захворюваннями, а також засуджених, взятих під варту та працівників колоній, тюрем та СІЗО. Етап має охопити 11 мільйонів людей.

Пʼятий етап — вакцинація всіх охочих. Це близько 13 мільйонів людей. При цьому «в разі наявності достатньої кількості вакцини» цей етап може проходити одночасно з попередніми, ідеться на присвяченому вакцинації офіційному ресурсі. В реальності це означає можливість записатись у центрі вакцинації або через сімейного лікаря на щеплення так званими залишками.

Директорка центру Людмила Кравчук пояснити, що відбувається, відмовилася, пославшись на лікарську таємницю. Китайська сторона була більш відкритою. Того ж дня на сайті державного китайського інформагентства Сіньхуа зʼявилося повідомлення про початок вакцинації громадян Китаю в Україні. На той момент, за даними посольства, на вакцинацію вже записались 2 800 людей. Вакцина — CoronaVac, препарат китайської компанії Sinovac Biotech.

Україна закуповує цю вакцину: перша її партія у 215 тисяч доз прибула 25 березня, іще по 500 тисяч доз прибули 30 квітня й 9 травня. Всього Україна уклала контракт на купівлю 1,9 мільйона доз. Наразі CoronaVac вакцинують лише кілька груп українців: маломобільних людей і тих, хто за ними доглядає, освітян, спортсменів-олімпійців, поліцейських, нацгвардійців та працівників міграційної служби.

Загалом в Україні ще триває третій етап вакцинації, в ході якого щеплення отримують люди віком від 65 років, освітяни й працівники правоохоронних органів. Через сімейного лікаря кожен охочий може записатися на вакцинацію залишками партій вакцини — тоді, можливо, черга до нього дійде швидше. Однак офіційно час масової вакцинації, наприклад, українських студентів іще навіть не оголошувався.

Чому, на яких умовах і за рахунок яких доз вакцинують китайських громадян? Твердження українських чиновників щодо цього різняться. Регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк іще 27 квітня запевнив кореспондента «Бабеля», що ці вакцини — окрема поставка й «жодної нашої дози для цього не використано». За кілька днів головний санітарний лікар Віктор Ляшко спростував слова Животенюка, заявивши, що йдеться про одну тисячу доз, які є «залишком» від партії отриманої Україною вакцини CoronaVac.

Керівник Sinovac Biopharm Їнь Вейдонь розповідає про успішні випробування вакцини від COVID-19 і запуску нового заводу з її виробництва. 24 вересня 2020 року. Getty Images

Як формуються залишки Більшу частину названих вакцин зберігають за температури від -20 до -70 градусів Цельсія. Після перенесення ампул із вакцинами у звичайний холодильник їх треба використати протягом кількох днів. Нерідко охочих вакцинуватись із цільових груп населення виявляється менше за кількість підготовлених доз вакцини: хтось не приходить у призначений день, хтось відмовляється від щеплення. Тоді вакцину отримують усі охочі. Умови отримання вакцин у рамках ініціативи COVAX такого використання залишків не передбачають — ідеться лише про вакцини, придбані державою самостійно.

Дванадцятого травня «Бабель» отримав офіційну відповідь МОЗ. Міністерство повідомило, що Україна добровільно надала громадянам Китаю близько трьох тисяч доз вакцини з першої партії CoronaVac. Про це попросило посольство КНР у відповідному запиті. «Це було дозволено 2 квітня на засіданні [відповідального за вакцинацію] Оперативного штабу МОЗ», — ідеться у відповіді міністерства. За послуги українських медиків китайська сторона заплатила «відповідно до тарифів, визначених надавачами медичних послуг».

Вакцинація громадян Китаю не була обовʼязковою умовою постачання вакцини CoronaVac в Україну, запевняють у міністерстві. Однак при цьому «досягнуто домовленостей з китайською стороною щодо збільшення квот, на які Україна може претендувати щодо поставок вакцин», зазначили «Бабелю» в МОЗ.

Чи проводиться в такому ж пільговому режимі вакцинація громадян інших країн — зокрема тих, де виробляють вакцини? У МОЗ цього не підтвердили, заявивши, що в разі надходження відповідних звернень міністерство їх розгляне. Однак є ще принаймні одна країна, де справу вакцинації своїх громадян вирішили взяти у власні руки, не чекаючи, доки до них дійде офіційна українська черга. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, але про яку країну мова — не уточнив. «Вона пригнала літаком багаж вакцин конкретно для того, щоб вакцинувати своїх дипломатів та своїх громадян, які живуть в Україні, — заявив міністр. — Зараз така ситуація у світі, що кожен викручується, як може».

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