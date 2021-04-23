Скільки у травні святкових і вихідних днів? Чи закриють церкви на Великдень? Коли випускні та ЗНО? «Бабель» склав точний графік на травневий апокаліпсис («трапокаліпсис»!)

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Антон Пчелкин / «Бабель»

Традиційні травневі свята у 2021 році затьмарені пандемією коронавірусу — за 21 квітня в Україні 16 235 нових заражень і 470 смертей. Тенденцій до поліпшення ситуації поки немає, тому карантинні обмеження нікуди не подінуться. Але подій у травні буде багато — свята, вихідні, Великдень, іспити у школах. «Бабель» склав максимально точний календар на травень 2021 року і розповідає, які корективи в нього внесе карантин.

Почнемо з головного. Скільки відпочиваємо у травні? І коли?

Травень, за традицією — це місяць довгих відпусток: цього року в ньому буде 18 робочих і 13 вихідних та святкових днів. Ось вони:

1 травня (субота) — День праці

2 травня (неділя) — Великдень

3 травня (понеділок) — додатковий вихідний (за рахунок Дня праці)

4 травня (вівторок) — додатковий вихідний (за рахунок Великодня)

8 травня (субота) — вихідний

9 травня (неділя) — День перемоги над нацизмом

10 травня (понеділок) — додатковий вихідний (за рахунок Дня перемоги)

15 травня (субота) — вихідний

16 травня (неділя) — вихідний

22 травня (субота) — вихідний

23 травня (неділя) — вихідний

29 травня (субота) — вихідний

30 травня (неділя) — вихідний

А локдаун у ці дні буде?

По всій країні — ні, але у вашому місті — можливо. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що посилення адаптивного карантину по країні не буде — продовжать діяти локальні заборони, зважаючи на те, в якій зоні перебуває область або місто. Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що поїзди у травні будуть ходити за розкладом, авіасполучення теж не обмежуватимуть. Виняток — регіони, які потрапляють у «червону зону». Тому рішення про обмеження буде ухвалювати місцева влада, а ситуація з карантином від області до області може сильно відрізнятися.

Наприклад, локдаун у Києві закінчиться 30 квітня, але що буде далі поки невідомо. Мер Києва Віталій Кличко анонсував додаткові заборони на травневі свята, проте які саме — не уточнив. Кличко просив Кабмін ввести загальнонаціональний локдаун у травні, але премʼєр-міністр йому відмовив.

Але до церкви на Великдень можна буде сходити?

Поки невідомо. Ляшко повідомив, що уряд веде переговори з церквами. «Можливо, варто зробити менше святкових літургій, літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання, ми не рекомендуємо входити всередину храму. І якщо є можливість, нехай хтось один із домогосподарства піде святити паски», — говорить він.

У деяких храмах служби можуть пройти онлайн. Вибір варіанту теж залежить від епідеміологічної ситуації в конкретній області та рішення місцевої влади. Наприклад, мер Львова Андрій Садовий уже розробляє спеціальний протокол святкування Великодня — на відкритому повітрі та з дистанцією між парафіянами.

А коли в цьому році школярі закінчать навчальний рік?

Як правило, школи закінчують навчальний рік 25—30 травня, а з 1 червня Міністерство освіти і науки рекомендує починати літні канікули. Але пандемія коронавірусу внесла корективи — деякі школи змушені продовжити навчальний рік на червень.

Через карантинні обмеження школи іноді продовжували осінні та весняні канікули, тому школярі не відучилися необхідні 175 днів. Начальник головного управління шкільної освіти МОН Юрій Кононенко стверджує, що нічого страшного в цьому немає — школи мають час до 1 липня, щоб провести невистачені уроки. Кожна школа буде виходити з цієї ситуації самостійно, так що точний графік краще уточнювати за місцем навчання. Дистанційне навчання ніяк не впливає на графік — це повноцінні уроки, які входять в обовʼязкові 175 днів.

Розклад іспитів ЗНО 21 травня — хімія;

24 травня — іспанська, німецька, французька мови;

25 травня — англійська мова;

28 травня — математика;

1 червня — українська мова і література;

4 червня — історія України;

7 червня — фізика;

10 червня — біологія;

15 червня — географія.

ЗНО можуть перенести?

Поки не планують. Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться за планом — з 21 травня до 15 червня. Реєстрація на ЗНО закінчилася 5 березня, але буде і додаткова — з 6 до 18 травня. Про правила тестування в цьому році ми вже детально писали.

А коли відбудуться «останні дзвоники» та випускні вечори?

Держава ніяк не регулює формат цих свят. Традиційно «останній дзвоник» у школах відзначають в останню пʼятницю травня. Але в цьому році одинадцятикласники точно його пропустять — 28 травня буде обовʼязкове ЗНО з математики. Школи будуть самі вирішувати, що їм робити зі святом. У 2020 році навчальний рік закінчувався дистанційно, а школярі відзначали «останній дзвоник» онлайн.

Випускні в Україні школярі відзначають 26 червня. Прогнозувати, які карантинні обмеження будуть у червні — поки складно. Офіційна частина випускних, скоріш за все, пройде в онлайні, але відповідного рішення МОН поки немає. Неофіційна — залишається на розсуд випускників та їхніх батьків.

«Бабель»

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