«Чи хоче Україна війни? — Ні. Чи готова вона до неї? — Так». Десять важливих тез із відеозвернення Володимира Зеленського до Володимира Путіна напередодні можливого масштабного вторгнення Росії

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Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення. У ньому він запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі і закликав українців не боятися російської армії, яка вже більше місяця концентрує війська на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Зараз, за ​​оцінками Пентагону, концентрація військ Росії більша, ніж у 2014 році, коли почалося вторгнення на Донбас і війна. У Воронезькій області РФ розгорнула військовий госпіталь і полігон, у Криму ― полігон і кілька баз. Всього біля кордонів України нараховують близько 150 тисяч російських солдатів. Крім того, Росія перевіряє на міцність морське право ― стягує флот у Чорне море і перекриває морський простір. «Бабель» в 10 тезах переказує відеозвернення Володимира Зеленського.

Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Росія називає це навчанням, весь світ― шантажем. [Нас це хвилює]. Російська Федерація [...] створює всі передумови для ескалації.

Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди.

Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього.

Варто тричі подумати, чи треба довіряти експертам з інтернету, «надійним» джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних Telegram-каналів.

Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014.

У нас є армія та неймовірні захисники. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям — заборонений і неможливий. Вони [не мають] страху й невіри.

[Наше] суспільство готове до масової волонтерської мобілізації, воно все віддасть, все знайде і все привезе. Вдень, уночі, в спеку й мороз.

Ми — нація військових, лікарів, науковців, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників, музикантів, поетів. І ми — нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі й народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе.

Ми маємо підтримку міжнародних партнерів. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, із Президентом Ради Європи і Генсеком НАТО. Вони — на нашому боці. Готові підтримувати нас фінансово.

Готовий зустрітися з Путіним на Донбасі. Україна і Росія, незважаючи на спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє. Ми — це ми. Ви — це ви. Прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.