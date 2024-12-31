12 улюблених книг редакції «Бабеля»: про маніяків, ядерну війну, аномальну спеку й дурнів, що набридли. Так, наші смаки — специфічні. Підсумки 2024

Тексти

Катерина Бандус / «Бабель»

У 2024 році журналісти «Бабеля» прочитали чимало нових видань — по роботі та для душі. Ось 12 художніх і науково-популярних книжок, що вийшли в 2024 році та сподобались редакції «Бабеля» найбільше: трилери про вбивць, невтішні прогнози про екологічну кризу й ядерну війну, історія синього кольору та книжка про те, як змиритися з дурнями навколо. Так, ми не оптимісти.

Художня література

«Жовтолика»

Українською книгу переклала Ганна Литвиненко, видавництво «Жорж».

Про що книга. Сатиричний роман про двох жінок Атену Лю і Джуніпер Гейворд, які разом навчались на письменницькому курсі і мали б одночасно зійти на вершину слави, але не вийшло. Атена стає літературною зіркою з шестизначними гонорарами, а про Джуніпер майже ніхто й не чув. Коли Атена раптово помирає, Джуніпер викрадає її неопублікований твір і спробує прославитись, видавши його під своїм іменем.

Радить: новинарка Саша Опанасенко.

Що нам сподобалось. Авторка із сатирою показує залаштунки книжкової індустрії й говорить про проблеми, що їх чимало письменників замовчують. Її персонажі водночас дратують і викликають почуття жалю. Прочитавши книгу, точно матимете декілька тем для дискусії. Наприклад, чи не вчинили б ви так само, як деякі герої книги?

«Бріджертони. Віконт, який мене кохав»

Українською книгу переклала Ольга Макарова, видавництво Vivat.

Про що книга. Любовний роман, де авторка занурює читачів у епоху регентства, знехтувавши історичною достовірністю. Головні герої романів — вісім дітей родини Бріджертонів. Кожному присвячена окрема книга, в якій вони знаходять кохання свого життя. У другій частині головний холостяк Лондону Ентоні Бріджертон нарешті обрав собі майбутню дружину — Едвіну. Заручитись їм завадить її вимоглива сестра Кейт. Добиваючись руки Едвіни, Ентоні зрозуміє, що жити не може без Кейт.

Радить: журналістка Софія Коротуненко.

Що нам сподобалось. Любовний роман, кінцівка якого відома ще з анотації. А ще це єдина книга в цій підбірці, після якої ви не впадете в екзистенційну кризу, не думатиме про ядерну війну і вам навіть не ввижатимуться серійні вбивці. Усі ми заслуговуємо на гарну історію кохання з хорошим кінцем — і це саме вона. Відпочиньте у свята. Вона легко читається в дорозі.

«Хімія смерті. Перше розслідування»

Українською книгу переклала Євгенія Канчура, видавництво «КСД».

Про що книга. Трилер про судового антрополога Девіда Гантера, який втратив дружину і доньку. Він починає життя з чистого аркуша і переїздить до невеликого містечка Менем, де його ніхто не знає. Він поступово налагоджує життя, поки у Менемі не з’являється серійний вбивця. Девід долучається до розслідування, бо остання зникла — його нова подруга, яка встигла стати близькою.

Радять: перекладачка Руслана Швиркова та журналістка Софія Коротуненко.

Що нам сподобалось. Це заплутана детективна історія з великою кількістю підозрюваних та злочинцем, який завжди на два кроки попереду. Головний герой — дуже розумний, але не занадто ідеальний, його хиткому психологічному стану автор приділить чималу частину книги. Окремої уваги варте те, як письменник переходить від опису того, як розкладається тіло, до основної сюжетної лінії.

«Ніщо з цього не правда»

Українською книгу переклала Ірина Божко, видавництво «PM».

Про що книга. Трилер про подкастерку у жанрі тру крайм Алікс Саммер, яка на своє 45-річчя випадково зустрічає загадкову Джозі Фейр. Жінка обіцяє розповісти свою історію, і вона точно має вразити слухачів подкасту. Проте Фейр нещира і точно щось приховує. Після запису подкасту вона несподівано зникає. А Алікс розуміє, що через Фейр її сім’ї загрожує смертельна небезпека і вона сама може стати героїнею власного подкасту.

Радить: новинарка Саша Опанасенко.

Що нам сподобалось. Авторка змушує читача сумніватись у кожному слові до останньої сторінки і відчувати тривогу, яка поступово наростає. Дрібні деталі спершу ніби нічого не означають, але згодом розкривають правдиву і жахливу історію. Якщо коротко про сюжет — цікаво, неочікувано і трошки страшно. Книга точно підійде тим, хто не любить детальних описів убивств та інших гидких подробиць.

«Мідноголовий Демон»

Українською переклав Сергій Стець, видавництво «Артбукс».

Про що книга. Трилер. Авторка перенесла персонажів роману «Девід Копперфілд» Діккенса на південь сучасних США. Вона розповідає історію Демона, який народився й виріс у злиднях. Щоб вижити, йому доведеться проявити бійцівський характер, кмітливість і приховані таланти.

Радить: перекладачка Ольга Панченко.

Що нам сподобалось. Ця книга для фанатів Діккенса і тих, хто ніколи не читав його роман «Девід Копперфілд». Кінґсолвер зберегла діккенсівську посмішку і здатність розбивати серце, а потім зшивати його заново. І хоча події цієї книги відбуваються у сучасній Америці з її викликами й спокусами, у нас залишається вічне — надія, дружба і любов.

«Закони дурості людської»

Українською книгу переклав Микола Климчук, видавництво «Наш Формат».

Про що книга. Ви втомились від дурнів навколо? Італійський науковець Карло Чіполла теж — ще на початку XX століття. Він дослідив поведінку дурних людей і навіть спробував їх зрозуміти. У нього вийшла інструкція з чотирьох правил, за якими живуть дурні. Текст доповнюють дуже гарні ілюстрації. Ми публікували уривок з книги — насолоджуйтесь.

Радить: журналістка Софія Коротуненко.

Що нам сподобалось. Ця книга водночас серйозна і дуже іронічна. Вона коротка — можна прочитати за обідню перерву. Допомагає випустити пару і змиритися з тим, що «дурнів завжди більше, ніж вам здається». Вона точно сподобається тим, хто вважає себе розумнішим за інших. Головне — не впізнати себе у піддослідних Чіполли (він для цього придумав спеціальний графік).

«Синій. Історія кольору»

Українською книгу переклала Марина Жойа, видавництво «Лабораторія».

Про що книга. Тут усе дуже просто. Історик розповідає історію синього кольору — від манускриптів, вітражів і геральдики до одягу, живопису і масової культури. Спойлер: до пізнього середньовіччя цей колір особливо не був у пошані, а ще на його долю вплинули церква та Франція.

Радить: керівник англомовної редакції Антон Семиженко.

Що нам сподобалось. У книжок про звичні, повсякденні предмети чи явища є чудова особливість — якщо вони написані добре, то розкривають надзвичайний світ, повний несподіваних історій. Існують чудові книжки про сіль, пил чи, наприклад, лимони. І з них можна дізнатись, що сіль стала провісником концепції зарплат, пилу завдячує своєю славою перша у світі інфлюенсерка, а лимони зумовили розквіт мафії на Сицилії. І все це — дуже знайоме та близьке. Але ще цікавіше, ніж читати цю книжку, розглядати її. Мішель Пастуро створив класне поєднання наукового тексту й подарункового видання. Він писав і про інші кольори — чекатиму продовження. В Україні таких книжок досі видавали мало. На щастя, це змінюється.

«Закарбовано на кістках»

Українською переклала Олена Замойська, видавництво «#книголав».

Про що книга. Судова антропологиня розповідає про особливості людських кісток, наприклад, чим відрізняється чоловічий череп від жіночого. Вона також пояснює, як завдяки скелетам антропологи дізнаються історію життя і причину смерті людини. Пояснення вона доповнює цікавими історіями — не раз вона допомагала слідству зʼясувати причину смерті та притягнути злочинця до відповідальності. «Бабель» публікував уривок з книги — про те, як маленький фрагмент кістки змусив чоловіка зізнатись у вбивстві дружини.

Радить: новинарка Ліза Бровко.

Що нам сподобалось. Сью Блек відкрила читачам мистецтво судової антропології, поєднавши науку з теплим гумором і людяністю. Книга нагадує не тільки про будову людського тіла, а й про те, як важливо пристібати пасок безпеки в машині й не закидати ноги на бардачок.

«Палюче тепло вб’є нас найперше»

Про що книга. Журналіст і дослідник зміни клімату поспілкувався з провідними науковцями, щоб дізнатись, як аномальна спека впливає на наш світ. Спойлер — кожний наступний рік буде спекотнішим за попередній. І виправити це неможливо. Журналістка Софія Коротуненко прочитала всю книгу — ось як спека повільно нас нищить.

Українською книгу переклала Наталя Яцюк, видавництво «Бородатий Тамарин».

Радить: журналістка Софія Коротуненко.

Що нам сподобалось. Ви вже забули, як це зустрічати Новий рік, коли сніг за вікном? У цьому (очевидно) винуваті люди, зокрема аномальна кількість вуглекислого газу, яку вони викидають в атмосферу. Але не переживайте, навіть за найгіршого сценарію ми все одно виживемо — будемо вирощувати «м’ясо» у лабораторіях і пити вино з винограду, який зібрали на Алясці. Книга буде дуже актуальною влітку, коли через відключення світла знову не працюватиме кондиціонер.

«Я рада, що моя мама померла»

Українською книгу переклала Олена Науменко, видавництво ArtBooks.

Про що книга. Автобіографія. Американська акторка і зірка серіалу «Айкарлі» Дженнетт Маккерді вперше потрапила на прослуховування, коли їй було лише шість років. Відтоді її мама насолоджувалась популярністю доньки, а юна Дженнетт потерпала від тривожності й булімії. У книзі вона розповідає, як після смерті матері повернулась до нормального життя і вперше зрозуміла, чого вона хоче сама.

Радить: новинарка Ольга Березюк.

Що нам сподобалось. Дуже щемка історія, наповнена чорним гумором. Маккерді на власному прикладі показує, як батьківська жага реалізуватись завдяки дитині може зруйнувати життя. Вона була акторкою не лише на сцені, але й поза нею — грала роль хорошої доньки, виконувала всі забаганки матері й майже не розуміла, чого хоче сама. Лише після її смерті дівчина нарешті почала жити власне життя.

«Коли спалахне війна? 1938. Аналіз кризи»

Українською переклав Андрій Павлишин, видавництво «Локальна історія».

Про що книга. Історична праця про події напередодні нападу Адольфа Гітлера на Чехословаччину. «Бабель» публікував з неї уривок про три цікаві події у лютому і березні 1938 року.

Радить: журналіст Сергій Пивоваров.

Що нам сподобалось. Авторові вдалось цікаво і детально передати політичну атмосферу в тогочасній Європі. Завдяки чудовій роботі з архівами ми дізнаємося в деталях про кулуарні перипетії у високих кабінетах. Пафосні заяви про захист німецькомовного (у нашому випадку — російськомовного) населення в сусідній країні, а на ділі постійні провокації з таємними поставками зброї. Переляканий Захід, який, аби вберегтися від війни, був ладен кинути на поталу божевільному диктаторові цілу країну, навіть без її згоди. Суперечки всередині верхівки цієї країни навіть перед загрозою смертельної небезпеки. Іноземні журналісти, які ганяються за сенсаціями. Подвійні та навіть потрійні агенти. Підступні сусіди. І, звісно, не обійшлось без руки Кремля. Щось знайоме, чи не так? Тоді ця книга вам точно сподобається.

«Ядерна війна. Сценарій»

Про що книга. Авторка описує, як можуть розвиватися події, якщо якась держава запустить ядерну ракету — все піде за найгіршим сценарієм, в якому ролі зіграють невдача, помилки та випадковості. Книга базується на фактах, які вона отримала з ексклюзивних інтервʼю із 47 американськими експертами і високопосадовцями. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко прочитала книгу і коротко переказала сценарій останніх 72 хвилин людства.

Радять: виконавча директорка Марина Колесниченко, журналістка Оксана Коваленко.

Що нам сподобалось. Це не просто фантастика, а жорсткий, майже документальний звіт про те, що станеться, якщо Північна Корея вирішить атакувати США ядерною зброєю. Енні Джейкобсен з хірургічною точністю препарує сценарій ядерної війни, розкладаючи його на хвилини, секунди, мілісекунди. І це, на жаль, не голлівудський екшн з героями, що рятують світ в останній момент. Це сувора реальність. Тож зустрінемось на Щекавиці.