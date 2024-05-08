Верховна Рада дозволила звільняти засуджених, які готові йти в ЗСУ. Це як у росії? Корупціонери теж вийдуть на свободу? Відповідаємо коротко

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Getty Images / «Бабель»

Восьмого травня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11079-1, який дозволяє добровільну мобілізацію вʼязнів. Тепер його мають підписати голова парламенту і президент. Новий закон дозволяє засудженим за різні злочини подати прохання про умовно-дострокове звільнення за умови, що вони автоматично підписують контракт із ЗСУ. Центр протидії корупції від початку критикував законопроєкт за те, що по суті він дає можливість корупціонерам уникнути покарання, мобілізувавшись у військо. До другого читання в проєкт внесли правки — тепер там є обмеження щодо злочинів корупції. Але в ЦПК кажуть, що цих обмежень недостатньо. «Бабель» розповідає, в чому суть нового закону, хто з вʼязнів може мобілізуватися та за яких умов, і чому антикорупційні активісти критикують цей закон.

За цим законом усі засуджені зможуть піти служити в ЗСУ?

Ні, далеко не всі. В законі є перелік засуджених, для яких такої опції немає. Мова про:

злочини проти національної безпеки;

умисне вбивство двох або більше людей, або з особливою жорсткістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

особливо тяжкі корупційні злочини;

злочини проти статевої свободи і недоторканності ;

; злочини, повʼязані з тероризмом ;

; порушення правил безпеки дорожнього руху у стані спʼяніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей ;

; вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця ;

; засуджених держслужбовців, які мали особливо відповідальне становище за п. 1 ч. 3 примітки до статті 368 ККУ.

Також засуджені мають пройти медичну комісію, психологічний відбір і мати певний рівень фізичної підготовки. Граничний вік — 57 років.

Пунктів про держслужбовців та корупцію в першій редакції законопроєкту не було. Їх додали після того, як Центр протидії корупції заявив, що топкорупціонери зможуть за допомогою такого закону уникати покарання — підписувати контракт із ЗСУ, а потім, завдяки корупційним звʼязкам, служити на безпечних посадах або взагалі фактично не служити. Схожі зауваження мав і антикорупційний комітет Верховної Ради.

Ну то додали ж. Тобто зараз усе гаразд?

Не зовсім. Нинішній текст законопроєкту фактично забороняє звільняти для служби лише частину засуджених держслужбовців — вище керівництво. Наприклад, генпрокурор чи суддя Верховного суду, якщо опиняться у вʼязниці за корупцію, служити не зможуть. А загалом судді та прокурори — зможуть. Так само закон не стосується працівників Офісу президента. Крім того, в ЦПК кажуть, що закон дозволяє звільнитися і служити усім приватним учасникам корупційних схем, якщо їхній злочин не особливо тяжкий.

Наприклад, Ігор Коломойський мобілізуватися не зможе, бо його звинувачують в особливо тяжких злочинах. А суддя Павло Вовк — зможе, бо Окружний адміністративний суд Києва, який він очолював, не належить до вищих спеціалізованих судів.

Повернімося до служби засуджених. Вони служитимуть разом з іншими військовими?

Ні. Закон передбачає, що служитимуть вони у відповідних спеціалізованих підрозділах. Але як саме вони будуть функціонувати, чи будуть ці підрозділи на 100% формувати з колишніх засуджених — поки невідомо, закон повністю передає це питання Міністерству оборони.

Співрозмовник «Бабеля» в Міноборони каже, що після того як закон прийняли, вони разом з Мінʼюстом розроблятимуть норми, за якими будуть функціонувати такі підрозділи.

Що закон каже про рецидивістів? Не брати вбивць і ґвалтівників — це зрозуміло. А якщо людина — професійний крадій?

Закон про це нічого не каже. Окрім того, що рішення про умовно-дострокове звільнення ухвалює суд, який може відхилити таке прохання. І на суді має бути представник установи, де засуджений відбував покарання, який може дати йому певну характеристику.

Чи є в законі якісь обмеження для звільнених по УДЗ вже на військовій службі?

Так. Як і всі звільнені умовно-достроково, вони залишаються під адміністративним наглядом — його веде командир військової частини. У військовій частині має бути окремий облік таких військовослужбовців. Крім того, вони не мають права на щорічну відпустку, лише за сімейними обставинами до 10 днів на рік та для лікування.

А якщо цей засуджений втече вже під час служби?

Його будуть ловити, а якщо спіймають — він отримає новий строк у вʼязниці, від 5 до 10 років.

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