Після провалу в Україні росія вирішила реформувати свою розвідку. Тепер Кремль вербує шпигунів по-новому і, на жаль, ефективно. Основне зі звіту RUSI
- Автори:
- Антон Семиженко, Юліана Скібіцька
- Дата:
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Поліна Семенова / «Бабель»
На початку повномасштабного вторгнення росія не змогла взяти під контроль Київ і захопити Україну. Не в останню чергу через провальну роботу російської розвідки. Російські агенти в Україні доповідали Кремлю, що тут люблять путіна і радітимуть окупантам. Але опір їм чинили не лише військові, але й сотні тисяч цивільних. Глобальний провал змусив росіян реформувати Головне розвідувальне управління: там змінили керівництво, оновили структуру і принципи роботи з агентами. Кремль шукає шпигунів на Заході серед студентів, криміналітету і втікачів з росії, які видають себе за «хороших росіян». В Африці для цього росія використовує «ПВК Вагнера», а для мусульманської спільноти ― образ Рамзана Кадирова. Британський Королівський обʼєднаний інститут оборонних досліджень RUSI, чиї аналітичні матеріали ми вже неодноразово переказували, підготував детальний звіт про реформу російської розвідки та нові загрози для Заходу й України. Розповідаємо головне з нього.
Збройні диверсії були одним з головних російських інструментів впливу ще з часів більшовицького перевороту 1917 року. Підривна діяльність «революційного авангарду» готувала ґрунт для захоплення влади й експорту ідей більшовиків за кордон. На початку 1920-х радянські спецслужби стояли за повстаннями в Гамбурзі, в Естонії та тоді румунських Татарбунарах. Спочатку радянські агенти проводили в цих країнах дезінформаційні кампанії, просували потрібні їм тези в місцевій пресі та під виглядом чуток. Більшовики не цуралися й тероризму — наприклад, 8 грудня 1920 року радянський агент Макс «Кока» Гольдштейн влаштував вибух у приміщенні румунського парламенту. Загинули голова верхньої палати парламенту, міністр юстиції та кілька депутатів.
Усі ці операції завершилися невдачею: заколотники не знайшли підтримки, а влада не забарилася з реакцією. Утім, протягом 1920-х років у радянській військовій теорії оформилась концепція так званої невеликої війни силами диверсійних груп з обмеженим застосуванням насильства.
Порядок дій був таким: спершу в обраній країні треба отримати вплив на політичні еліти та завербувати кількох представників місцевого політичного істеблішменту. Потім за допомогою інформаційних операцій та різноманітних диверсій створити атмосферу напруги в суспільстві, а згодом розвинути її до кризи, на тлі якої владу б змогли отримати корисні СРСР сили. Еталонний приклад такої кампанії ― операція «Шторм-333» в Афганістані в 1979 році. Тоді ГРУ і КДБ вбили президента країни Хафізуллу Аміна і поставили на чолі Афганістану лояльного до Москви Бабрака Кармаля.
Як тоді, так і зараз подібні операції курирує Центр підготовки спеціалістів спеціального призначення ГРУ, також відомий як 161-й центр і військова частина № 29155. Його створили у 1963 році, там служать розвідники й бійці спецпризначення. Основні принципи роботи центру сформував його перший керівник Микола Патрахальцев, який займався легальною і нелегальною підривною роботою в Угорщині, Бразилії та Югославії. У 2016 році саме 161-й центр стояв за спробою державного перевороту в Чорногорії ― так росіяни хотіли зупинити рух країни до НАТО. Завербовані ГРУ місцеві хулігани мали захопити кілька урядових будівель і провести туди опозиційних проросійських політиків. Але операція нічим не закінчилася, і в червні 2017 року Чорногорія стала членом НАТО.
На початку 2022 року росіяни так само намагалися організувати в Україні масові протести, щоб поляризувати суспільство. Потім агенти планували влаштувати кілька насильницьких провокацій. На хвилі цього до влади мали прийти проросійські політики, які запросили б російські війська допомогти відновити мир. Приблизно так само росія діяла у 2014 році на сході та півдні України. Проте у 2022 році план спецслужбістів спровокувати протести провалився.
Від схеми росіяни не відмовилися і спробували реалізувати її в Молдові. Дев’ятого травня 2022 року проросійські політики мали провести в Кишиневі мітинг проти знищення радянських памʼяток і символіки. Він мав перетворитися на громадський протест із метою змінити керівництво країни. Спочатку росія планувала захопити владу в Молдові після перемоги над Україною ― очікувалось, що до травня Київ вже буде під контролем Кремля. Однак оскільки все пішло геть не за планом Москви, провалилась і молдовська операція: проросійські політики вирішили не ризикувати, тому відмовилися від радикальних закликів.
На початку 2023 року росія знову намагалася здійснити в Молдові переворот. Місцевий політик Ілан Шор мав організувати антиурядові мітинги, на яких би сталася силова провокація. Для цього в Молдову навіть прибули проросійські фанати сербського футбольного клубу «Партизан». Однак влада Молдови викрила цей план, про нього почали публічно говорити перші особи країни, тож спроба провалилась.
Усі спроби росіян провалилися з низки причин. Перша — недостатня секретність, через що про плани ГРУ завчасно дізнавалися місцеві спецслужби. Друга — переоцінка власного впливу на суспільства країн. Третя — масова висилка працівників російських посольств із Європи.
Кремль визнав проблеми попереднього підходу і працює над помилками. На жаль, цілком успішно. Перше, що росіяни зробили після свого очевидного фіаско в Україні, ― змінили оцінку ефективності інформаційних спецоперацій. Якщо раніше ключовим показником була кількість проведених акцій, то тепер орієнтуються на результат. Це визначають у створених наприкінці 2022 року при Адміністрації президента рф комітетах зі спеціального впливу. Їхню роботу координує перший заступник голови адміністрації Сергій Кирієнко. У результаті інформаційних операцій в країнах-союзницях Києва про те, що Україні не варто допомагати, стало більше, а в деяких країнах рівень підтримки справді падає.
На кінець 2022 року перед російським ГРУ постали дві специфічні задачі. Перша ― відновити агентурну мережу. Друга ― відновити практику кураторів агентів на місцях. Після того як з різних країн вислали десятки російських дипломатів, дії агентів координували напряму з Москви через месенджери. У кризових ситуаціях ця система виявилася неефективною.
Щоб вирішити ці задачі, росіяни приділяють багато уваги так званій повній легалізації спецагентів. Тобто вони мають багато років жити в обраних країнах, щоб не викликати підозр.
Над реформами працює Андрій Аверʼянов, багаторічний керівник 161-го відділу ГРУ. Його призначили заступником голови всього управління, яке відповідає за неконвенційні операції. Аверʼянов розширив штат 161-го відділу до 147 людей, набрав новий персонал із цивільних, заборонив їм користуватися мобільними на робочому місці, переніс їхні тренування в інші засекречені місця, щоб агентів було складніше викрити. Також Аверʼянов створив нову військову частину ― № 54654, службовці якої розвивають мережу багаторічних «сплячих» агентів у різних країнах. Ці агенти працюють через підставні приватні організації чи державні структури, які формально не повʼязані з розвідкою, дипломатією чи армією.
Окрему увагу Аверʼянов приділяє розвитку агентурної мережі за кордоном. Людей для неї часто шукають серед студентів за обміном, які досі приїздять до російських вишів. Особливо успішно вдається вербувати студентів з балканських країн і Африки. Нерідко це діти представників місцевих еліт, які можуть розповісти багато цікавого про внутрішні справи своїх країн. В обмін на допомогу спецслужбам росія оплачує студентам навчання і проживання.
Паралельно росія продовжує відправляти за кордон своїх студентів. Частина з них — агенти, які збирають інформацію і «легалізують» себе у спільноті участю в масових заходах ― наприклад, мітингах на підтримку Палестини чи екології тощо.
Інше джерело агентури для ГРУ ― організований криміналітет. Використовувати його структури вигідно з кількох причин. По-перше, можна плутати сліди грошей чи людей за допомогою мережі підставних бізнесів, якою злочинці і так користуються. По-друге, за бажання можна швидко зібрати в обраній країні групу бандитів, які виконають силові завдання, ― іноді це хулігани, які навіть не розуміють, що діють у російських інтересах. І по-третє, існуючі кримінальні структури можуть виконувати завдання, вигідні і їм, і росії. Наприклад, так українсько-російське угруповування «Хімпром» поширювало серед бійців ЗСУ синтетичні наркотики, йдеться у звіті.
Третє джерело потенційних агентів росії на Заході ― сотні тисяч нових російських мігрантів. Частина з них залишили країну не через ненависть до путіна, а через мобілізацію. Нерідко вони й далі підтримують російську владу ― просто не готові гинути за неї в Україні, а збирати інформацію для ГРУ можуть. Агентів також занурюють у середовища «хороших росіян», щоб збирати про них інформацію або поширювати потрібні Кремлю тези. Щоб втертися в довіру, агенти навіть публікують антикремлівські статті в ліберальних медіа — на кшталт «Нової газети» чи «Грані.Ру».
Таких агентів важливо забезпечити надійним джерелом доходів, яке б не викликало підозр. Часто це вирішують за рахунок продажу майна ― справжнього чи фіктивного, яке людина нібито мала в росії чи за кордоном. Потім агент може «інвестувати» отримані гроші в бізнес, у якого за завищеними цінами купуватиме товари чи послуги інша повʼязана з росіянами компанія. Таким чином агент отримує достатньо ресурсів, не викликаючи серйозних підозр.
В Африці росія використовує «ПВК Вагнера». За часів Євгенія Пригожина «вагнерівці» зазвичай надавали свої послуги африканським режимам в обмін на доступ до корисних копалин. Після невдалого заколоту Пригожина ПВК опинилась на межі зникнення ― доки росія не придумала, як використовувати цей інструмент у своїх геополітичних цілях. Зараз Кремль фактично надає своїм союзникам послугу «екстреного порятунку режиму». Непопулярні й недемократичні правителі можуть звернутись до Кремля, щоб той підтримував їх на голосуваннях в ООН, надавав політичних консультантів і «вагнерівців», які фізично будуть охороняти правителя чи ключові обʼєкти в країні. Такі послуги Москва надає, наприклад, Малі, де бійці «ПВК Вагнера» охороняють президента. Дедалі більшу роль росія відіграє у Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці. В останній Кремль навіть створив радіостанцію, яка поширює в регіоні російську пропаганду. Усе це координує ГРУ через створену Андрієм Аверʼяновим Службу спеціальних заходів.
У мусульманських країнах ГРУ використовує інший інструмент — очільника Чечні Рамзана Кадирова. У Кремлі зрозуміли, що образ Кадирова може бути привабливим для консервативних мусульман, і тепер створюють йому репутацію захисника ісламу. Проросійські медіа активно поширювали в мусульманських країнах відео, на якому син Кадирова бʼє вʼязня, якого звинуватили у спаленні Корану. На контрасті зі стриманим покаранням спалювачів Корану в Данії та Швеції це привернуло до Кадирова увагу частини вірян. У Сирії та на Балканах популярності чеченського диктатора сприяє й активність Фонду Ахмада Кадирова, який оплачує будівництво мечетей та проводить присвячені ісламу конференції. Останнє ― зручний інструмент нетворкінгу, щоб потім, зокрема, відбирати чоловіків для участі у важливих для росії війнах.
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