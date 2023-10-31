Через підтримку Ізраїлю Україна втратить прихильність великого і впливового ісламського світу — кажуть західні медіа та експерти. Насправді все не так лінійно — предметний експлейнер про тонкі матерії

Тексти

Getty Images / «Бабель»

Сьомого жовтня 2023 року палестинський ісламістський рух ХАМАС, який контролює сектор Гази, напав на Ізраїль — випустив тисячі ракет і атакував поселення на півдні країни. Почалася війна, в якій уже загинули тисячі військових і цивільних з обох сторін. Президент Володимир Зеленський одразу заявив, що в цьому конфлікті Україна на боці Ізраїлю, а росія та Іран підбурюють терористів до війни. Він навіть зголосився відвідати Ізраїль, але інформація про можливий візит поки суперечлива. Ісламські країни в цій війні або відкрито засуджують Ізраїль і звинувачують його в ескалації, або закликають до негайного припинення вогню, що також є каменем у бік Ізраїлю, бо саме він зараз активно наступає в Газі. Видання The Washington Post 29 жовтня 2023 року написало, що підтримка Ізраїлю в цій війні може коштувати Україні відносин з арабськими та взагалі ісламськими країнами, чиї голоси в Генасамблеї ООН важливі. У тексті різні експерти висловлювали думку, що насправді Ізраїль не є надійним союзником України й не розриває відносин із росією, натомість дипломатичні відносини з ісламськими країнами для Києва важливі. «Бабель» розібрався, про які саме ісламські країни мова, чи підтримують вони Україну, як голосували в Генасамблеї ООН з українських питань та чи справді заяви Зеленського посварили Україну з ісламським світом.

Що ЗМІ та політики мають на увазі, коли говорять «ісламські країни» в контексті війни з Ізраїлем?

У світі є 26 країн, для яких іслам — державна релігія. З них дві в Генасамблеї не голосують — Палестина наразі має лише статус спостерігача, а Західну Сахару не визнає достатня кількість держав.

Також є країни, які не мають державної релігії, але згадують іслам у своїх конституціях чи в інших формах визнають його особливий статус — Туніс, Туреччина, Ліван, Індонезія, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан.

І є один особливий випадок — Судан був офіційно ісламською країною, а у 2020 році став світською.

Також є Ліга арабських держав — міжнародна організація, куди входять 22 країни, майже ті самі, де іслам є офіційною релігією, але без Брунею, Малайзії, Ірану, Індонезії, Мальдівів, Пакистану та Західної Сахари. Проте з Ліваном, Суданом і Тунісом.

Як ісламські країни голосували в Генасамблеї ООН за резолюції щодо війни в Україні?

Другого березня 2022 року Генасамблея ООН засудила вторгнення росії та закликала її негайно вивести війська з України. З перелічених вище країн лише Сирія була проти, а Алжир, Бангладеш, Марокко, Судан, Іран, Ірак, Пакистан і Таджикистан утрималися. Узбекистан і Туркменістан не голосували. Усі інші ісламські країни підтримали резолюцію.

«Бабель»

24 березня 2022 року Генасамблея ухвалила резолюцію, в якій засудила російську агресію в контексті гуманітарних наслідків для України і світу. Картина була майже та сама, а серед ісламських країн на користь України проголосували, крім інших, ще й Ірак і Бангладеш.

«Бабель»

12 жовтня 2022 року Генасамблея засудила анексію українських територій росією. Знову проти Сирія. Пакистан, Алжир, Таджикистан, Узбекистан і Судан утрималися. Джибуті, Іран і Туркменістан не голосували.

«Бабель»

14 листопада 2022 року в ООН голосували за репарації Україні. Тут вже охочих підтримати було менше. Проти — Сирія та Іран. За — Афганістан, Коморські Острови, Джибуті, Кувейт, Катар, Мальдіви, Сомалі, Туреччина. Всі інші ісламські країни утрималися чи не голосували. Щоправда, Ізраїль тоді теж утримався.

«Бабель»

23 лютого 2023 року в Генасамблеї підтримали Українську формулу миру — виведення російських військ з території України. Тоді на користь України знову було більше голосів. Проти — Сирія. Утрималися — Алжир, Бангладеш, Іран, Судан, Пакистан, Узбекистан і Таджикистан. Туркменістан і Ліван не голосували.

«Бабель»

Ісламські країни допомагають Україні зброєю?

Офіційно — майже ні. У 2022 році Йорданія поставила Україні певну кількість гранатометів РПГ-32 та ракет для ППО. Також, за непідтвердженими даними, Україна отримувала артилерійські снаряди від Судану, які, можливо, купила невідома третя країна.

У січні 2023 року влада Марокко нібито передала Україні 20 танків Т-72, але офіційно вона це заперечує і наголошує на своїй нейтральності. Така сама ситуація з Пакистаном, який офіційно заперечує, що передавав Україні чимало куль, снарядів та різного спорядження протягом 2022—2023 років.

Відкрито снарядами та спорядженням допомагає Туреччина.

Усі ісламські країни ворогують з Ізраїлем?

Офіційно — майже всі. На цей момент Ізраїль не визнають Афганістан, Алжир, Бангладеш, Бруней, Коморські Острови, Джибуті, Індонезія, Іран, Ірак, Кувейт, Ліван, Лівія, Малайзія, Оман, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Сомалі, Сирія, Туніс, Ємен. Мальдіви та Мавританія не мають дипломатичних відносин з Ізраїлем.

Бахрейн, ОАЕ, Марокко та Судан у 2020 році підписали з Ізраїлем угоди про нормалізацію дипломатичних відносин. Саудівська Аравія мала підписати таку ж угоду у 2023 році, але через активізацію війни в Газі відклала це питання на невизначений термін.

Колишні радянські республіки Таджикистан, Узбекистан і Туркменістан Ізраїль давно визнали.

Єгипет і Йорданія фактично визнають Ізраїль, тому що в 1979 та 1994 роках відповідно підписували з ним мирні угоди. При цьому ставлення до Ізраїлю серед населення цих країн залишається переважно негативним. Але насправді ситуація складніша. Наприклад, за опитуваннями у 2006 році 92% громадян Єгипту вважали Ізраїль ворогом. За опитуванням 2021 року цифри змінилися — 67% проти дипломатичних відносин з Ізраїлем. При цьому 71% громадян також негативно ставляться до ХАМАС.

Король Йорданії Хусейн і прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабін після підписання мирної угоди 26 жовтня 1994 року. Wikimedia

Попри все це, є важливий нюанс: 30 жовтня 2023 року один із лідерів ХАМАС Муса Абу Марзук заявив, що деякі ісламські країни та Палестинська національна адміністрація таємно підтримують Ізраїль і не проти його сухопутної операції в Газі. Але не можуть заявити таке публічно, тому що не знайдуть підтримки у власних народів.

Марзук не уточнив, які саме країни він має на увазі. Але мова може йти як мінімум про Саудівську Аравію, яка готувала угоду з Ізраїлем; Йорданію, яка останні роки налагоджувала економічні відносини з Ізраїлем і планувала угоди в цій сфері; Єгипет, який офіційно вважає організацію «Брати-мусульмани», гілкою якої є ХАМАС, терористичною. До речі, в Саудівській Аравії та Йорданії вона теж заборонена.

З іншого боку, є Катар, який має офіційні та міцні звʼязки з ХАМАС і виділяє чимало грошової допомоги сектору Гази. У Катарі навіть є спеціальний департамент уряду, який займається відносинами з ХАМАС та Газою загалом. Зараз Катар — головний посередник у перемовинах щодо звільнення заручників, і навіть підтримуючи стосунки з ХАМАС, він не розриває відносин зі США та іншими союзниками Ізраїлю.

Заяви Зеленського вже якось вплинули на рівень підтримки України серед ісламських країн?

Публічно — ні, принаймні поки що. 26 жовтня 2023 року голова МЗС України Дмитро Кулеба розмовляв з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом. Саудівська Аравія підтвердила, що підтримує Українську формулу миру, за яку голосувала в Генасамблеї. Також міністри обговорили ситуацію з загрозою для цивільних у Газі та погодилися, що треба відкривати гуманітарний коридор.

28 та 29 жовтня 2023 року на Мальті відбувся третій саміт щодо Формули миру. Були побоювання, що ісламські країни його бойкотуватимуть — через те, що Зеленський підтримав дії Ізраїлю. The Washington Post прогнозувала, що ключові учасники саміту — Саудівська Аравія й Туреччина — можуть не прислати представників.

Делегати від різних країн на саміті на Мальті, 29 вересня 2023 року. ukrainianworldcongress / "Бабель"

Прогноз не справдився. Саміт відбувся, країн-учасниць було 66, з них кожна третя — держава Глобального Півдня. З ісламських країн, окрім Туреччини та Саудівської Аравії, своїх учасників делегували Катар, Кувейт, ОАЕ та Бахрейн. З турецьким делегатом Акіфом Киличем голова Офісу президента Андрій Єрмак провів двосторонню зустріч. Із тих, хто був на минулому саміті, але на цей не приїхав — лише Єгипет. З яких саме причин — невідомо.