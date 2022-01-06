В Україні почали робити бустерні щеплення від ковіду. А якими вакцинами? Де їх робити? І навіщо? Відповідаємо на основні запитання максимально коротко

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

Шостого січня 2022 року Міністерство охорони здоров’я дозволило робити бустерні дози вакцини усім громадянам з 18 років. Два дні тому бустерні щеплення в Україні почали робити з 60 років. Крім того, продовжують робити додаткові дози вакцини людям зі слабким імунітетом, тяжкими та хронічними хворобами. Вакцинація допоможе набагато швидше сформувати колективний імунітет, а новим варіантам коронавірусу буде важче розповсюджуватися. «Бабель» розповідає, навіщо потрібні бустерні щеплення, якою вакциною їх роблять, коли та як щепитися.

Навіщо потрібні нові дози? Старі не працюють?

Працюють, але новий варіант коронавірусу «Омікрон» виявився дуже заразним. П’ятого січня у всьому світі захворіло 2 млн 552 тисячі людей — це новий рекорд за весь час пандемії. При цьому сплеску смертності немає, отже вакцини ефективні. Але щоб убезпечитись від «Омікрона», краще зробити бустерну дозу. В Україні наразі повну вакцинацію від ковіду пройшло лише 31,6% населення. І лише Київ, Київська та Полтавська області вакциновані більше як на 50%.

Добре, мені робити бустер тією самою вакциною, що й основні дози?

Ні. МОЗ радить робити бустерну дозу мРНК-вакцинами — Moderna чи Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, чим ви щепилися до того. Наразі міністерство планує робити бустерні дози за такими схемами:

якщо перші дві дози Moderna, Pfizer або AstraZeneca (Covishield) — бустер Moderna або Pfizer;

якщо перші дві дози CoronaVac — бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою — бустер Moderna або Pfizer.

А важливо, коли саме були перші дві дози?

Так, найкращий період для бустерної дози — від 6 до 9 місяців від другого щеплення. Якщо вже минув майже рік, то настав час ревакцинації, і бустер не потрібен. Якщо пройшло менше ніж 6 місяців, то робити бустер можна, але треба попередньо проконсультуватися з лікарем.

У мене слабкий імунітет, тому мені вже робили третю дозу. Це те ж саме?

Ні, є бустерні дози, які будуть робити усім охочим з 18 років. А є додаткові, які вже роблять людям за медичними показаннями — слабкий імунітет, ВІЛ, онкологічні хвороби. Повний список показань та правила введення додаткових доз є на сайті МОЗ. Якщо вам вже робили третю, додаткову дозу, то ви все ще можете зробити бустер від 3 до 6 місяців після додаткової, якщо дозволяє лікар.

Окей, а де ж мені зробити той бустер?

У пунктах щеплень та центрах масової вакцинації, як і раніше. Тільки тепер їх простіше знайти, бо є спеціальна сторінка від МОЗ з їх повним переліком по областях, телефонами та посиланнями на запис через портал HELSI.me. Інший варіант — ваш сімейний лікар.

А це якось вплине на сертифікат вакцинації?

Так, його подовжать. Після бустерної дози в «Дії» можна буде згенерувати новий сертифікат, який буде діяти 270 днів від дати бустеру. Поки що ця функція в додатку не працює, але міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяє, що нові сертифікати будуть доступні вже з кінця січня. У новому сертифікаті буде зазначена та вакцина, якою робили бустерне щеплення. А от у паперовому Міжнародному свідоцтві про вакцинацію, яке ви зможете отримати у свого лікаря, будуть вказані вакцини усіх ваших доз.

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