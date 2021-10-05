У мене померла близька людина. Хочу організувати похорон, але всі намагаються мене «розвести». Що робити? Спокійно — похоронна інструкція «Бабеля»

Користь

Бандус Катерина / «Бабель»

Смерть близької людини — це стрес. По-перше, важко прийняти втрату психологічно, а по-друге, потрібно організувати похорон. Похоронні агенти будуть пропонувати непотрібні послуги і завищувати ціни; поліція і лікарі відмовляться приїжджати, а в РАЦСі вам скажуть, що вже скінчився робочий день і довідку про смерть видадуть тільки завтра. «Бабель» склав детальну інструкцію, з чого почати, якщо померла близька людина, кому телефонувати і як не дати себе «кинути» похоронним агентам.

Що робити? Кому телефонувати?

Для початку потрібно формально підтвердити, що людина справді померла. Тут усе залежить від обставин. Якщо вона довго хворіла, була старше 60 років і померла вдома — все досить просто.

Якщо це сталося в будній день до 15:00 — достатньо зателефонувати сімейному лікарю померлого. Інший лікар, у тому числі ваш, не підійде.

Якщо вже пізно або людина померла на вихідних — потрібно зателефонувати в швидку допомогу за номером 103, назвати свою адресу і пояснити ситуацію.

Потім потрібно зателефонувати в поліцію і чекати на приїзд наряду.

А якщо лікар і поліція не приїжджають?

Буває й таке. Особливо, якщо ніч або вихідні. Швидка може їхати кілька годин. Можна спробувати поквапити оператора, але, швидше за все, вам скажуть, що всі машини зайняті і на викликах. Те ж саме з поліцією. На жаль, ніякого універсального рецепта тут немає. Головне, хоч це й непросто, не нервувати і чекати приїзду лікарів і поліції. Памʼятайте, виклик цих служб безкоштовний — не варто пропонувати заплатити за приїзд. Іноді саме цього від вас і чекають, але такі схеми не варто заохочувати.

Вони приїхали. Що тепер?

Лікар повинен констатувати смерть і оглянути померлого — чи немає видимих слідів насильницької смерті. Простіше кажучи, має визначити, померла людина сама чи їй допомогли. Добре, якщо є якісь медичні довідки з діагнозами з лікарні, де людина лікувалася. Якщо ознак насильницької смерті немає, то після огляду тіла в присутності поліції лікар повинен видати довідку із зазначенням причини смерті.

Якщо лікар не може встановити причину на місці — тіло заберуть у морг для розтину. Зазвичай ця процедура не стосується людей похилого віку, які померли від старості або тривалої хвороби.

Якщо тіло відвезли в морг У морзі експерт розкриє труп і встановить причину смерті. Після цього потрібно звернутися в морг із паспортом померлого і отримати довідку із зазначенням причини смерті. З довідкою з моргу поїхати в РАЦС і отримати довідку про смерть. Забрати тіло з моргу, поховати або віддати на кремацію померлого.

Людина щойно померла, а мені вже телефонують з ритуальних бюро. Звідки у них мій номер?

Це неприємний момент, але зазвичай у лікарів і поліцейських є «свої» ритуальні агентства. Тільки-но людина подзвонить лікарю або в поліцію і повідомить про смерть родича, ті відразу передають контакти та адресу потенційного клієнта знайомим похоронщикам. За це вони отримують відсоток від суми похорону.

Часто буває, що ще до відʼїзду поліції в дверях вже товпляться представники кількох конкуруючих фірм. Зазвичай діють вони швидко і нахабно — щоб людина не встигла оговтатися від шоку. В такому стані простіше продати їй багато непотрібних і дорогих послуг. З одного боку, такі агенти зручні, не потрібно нічого вирішувати самому. З іншого — ви заплатите набагато більше, аніж якщо будете займатися похороном самі або наймете хороше ритуальне агентство. Різниця в цінах між сумлінними і поганими ритуальними агентствами приблизно така, як між таксистами на вокзалі, які «розводять» іноземців, і цивілізованим онлайн-сервісом таксі.

Важливий момент: ні в якому разі не віддавайте похоронним агентам документи, які видав лікар. Взагалі ніякі документи. І краще тримайте їх при собі.

Чому? Що може ще статися?

Ви маєте розуміти: просто забрати тіло і розпоряджатися ним без документів неможливо. Але якщо ви передали довідку з причиною смерті агентові, він може, наприклад, забрати тіло і відвезти його на зберігання. За добу такого зберігання похоронне агентство може взяти від 1 500 до 3 000 гривень, а подеколи й дорожче. Похорон у таких випадках навмисне відтягують.

Якщо не хочете переплачувати, краще за все рішуче відмовитися від послуг агентів. Будьте готові, що після цього вас почнуть вмовляти і залякувати: «Тіло потрібно якомога швидше відвезти, інакше зіпсується»; «Подивіться — він уже почорнів»; «Інші контори ще дорожчі». Все це типові прийоми похоронних агентів. За кілька годин з померлим нічого не трапиться.

Усі поїхали, і що робити далі?

Тепер варто зателефонувати в похоронне бюро. Так, у телефоні має бути номер надійного бюро, особливо, якщо близька людина довго хворіє.

Бюро треба попередити, що довідка від лікаря з причиною смерті вже на руках і можна забирати тіло. Після цього до вас приїдуть працівники бюро, упакують труп у спеціальний мішок і відвезуть його. Так, у цьому разі зберігання тіла в холодильнику теж буде платним, але набагато дешевшим. Після того як тіло забрали, варто домовитися про зустріч в офісі похоронного бюро. Якщо ваш родич помер під вечір, краще призначати зустріч на полудень наступного дня.

Наступного дня вранці потрібно із документами померлого і довідкою від лікаря поїхати в РАЦС — орган реєстрації актів цивільного стану. Там вам видадуть довідку про смерть. З нею можна їхати в похоронне бюро.

Як здійснити підпоховання урни або труни в могилу до родичів Щоб підпоховати людину або урну з прахом в могилу родичів, потрібно звернутися в адміністрацію кладовища. Туди потрібно подати оригінал і копії свідоцтва про смерть померлого, а також свідоцтво про поховання померлого раніше прямого родича: батька, матері, сина чи дочки. Щоб укласти договір на підпоховання, потрібно мати: свідоцтво про смерть померлого; згоду користувача місця поховання — тобто ваше або близьких родичів того, до чиєї могили здійснюють підпоховання; оригінал документа про смерть або свідоцтва про поховання першого похованого. Померлих ховають на кладовищі щоденно, крім великих релігійних свят, з 11:00 до 15:00 взимку і з 11:00 до 16:00 влітку. Кремацію здійснюють з 09:00 до 18:00, щодня, крім великих релігійних свят. Урна з прахом може до року зберігатися в крематорії безкоштовно.

У похоронному агентстві мені видали довгий список з цінами на послуги. Що з цього справді потрібно?

Ви ж розумієте: померлий свого похорону не побачить. Майже всі послуги в цьому списку — для вас та інших родичів. Потрібно визначитися, чого ви хочете: звичайного скромного похорону чи пишного поховання? Від цього залежить список послуг і їхня ціна. У будь-якому разі корисно знати, що похоронні бюро часто намагаються продати бонусні непотрібні послуги. Наприклад, бальзамування. Це спеціальна обробка тіла, яка має зупинити процес розкладання. Коштує від 1 000 гривень і вище. Якщо ви не збираєтеся ховати родича через тиждень, то бальзамування не потрібне. Ще вам можуть включити в прайс короваї, органічні свічки, розшиті золотими нитками покривала і навіть дезінфекцію квартири за кілька тисяч гривень. Уважно все вивчіть і викресліть те, що здається непотрібним. Швидше за все, воно таким і є.

Ось базовий набір і приблизні ціни в гривнях, якщо кремувати померлого в Києві:

перевезення тіла з помешкання в крематорій — 1 200

зберігання тіла — від 450 за добу

труна — від 1 000

хрест — від 450

покривала — від 200

урни — від 600

одягання — від 600

спалювання тіла — 500

Також варто вирішити, чи потрібні відспівування, поминальний обід або інші релігійні обряди. Це додаткові витрати. Можна замовити комплексний похорон, тоді всім буде займатися бюро. У багатьох агентствах є економ-пакети. Похорон під ключ і без розкоші обійдеться в 10—12 тисяч гривень, середнього рівня — від 20 тисяч гривень і вище. Якщо ви вирішили поховати родича без кремації, про місце на цвинтарі також можна домовитися з агентством.

Усе позаду. Потрібно ще щось знати?

Так. Після кремації або похорону вам видадуть довідку про похорон і документи для пенсійного фонду. Краще відразу зробити кілька копій. Пізніше потрібно піти в пенсійний фонд. Якщо ваш родич отримував пенсію, вам передбачена допомога на організацію похорону. Для цього знадобиться довідка про смерть, документи для пенсійного фонду, ваш паспорт і номер розрахункового рахунку, куди держава перекаже гроші. Сума допомоги — дві пенсії померлого.

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