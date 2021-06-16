Хочу відпочити за кордоном із дітьми, а їх поки не вакцинують. Що потрібно, щоб їх пустили в інші країни? А карантин дітям треба проходити?

Користь

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Період масової вакцинації в Україні збігся з початком сезону відпусток. Щеплені дорослі вже планують поїздки на найближчі місяці. Однак у тих, хто збирається їхати на відпочинок з дітьми, ситуація складніша: неповнолітніх поки що не вакцинують. Як бути з ними? «Бабель» розібрався в ситуації, ось короткий гід.

Дорослі вже вакцинувались, а дітям щеплення поки не роблять. Чи зможемо поїхати за кордон разом?

Найімовірніше, так. Діє загальне правило: якщо дорослий може вʼїхати у країну з негативним ПЛР-тестом, треба зробити його й дитині ― і на кордоні питань не виникне. Якщо на кордоні приймають документи про те, що людина недавно перехворіла на COVID-19, а у дитини був коронавірус і цьому є документальне підтвердження ― цього теж достатньо для вʼїзду. Усі заборони на вʼїзд для громадян України поширюються й на дітей.

Чотирнадцятого червня Рада ЄС рекомендувала звільнити від ПЛР-тестів дітей молодших за 12 років, але кожна країна вирішує сама, робити так чи ні. Проблеми можуть виникнути тільки у випадку, якщо країни відкривають вʼїзд лише для повністю вакцинованих туристів. Теоретично це можливо в низці європейських країн із суворим режимом вʼїзду, але поки що таких рішень немає.

А як із карантином? Дітям теж треба його проходити?

Рада ЄС рекомендувала країнам Євросоюзу діяти так: якщо ніхто з супроводжуючих дорослих не має проходити карантин, то й діти не мають. І навпаки. Цього принципу дотримуються в ЄС і в багатьох інших країнах світу.

Якщо є сумніви щодо правил у тій країні, куди їдете ви, ― деталі можна уточнити на спеціальному сайті українського МЗС. Майте на увазі, що правила можуть раптово змінюватися.

Але ж так не може тривати вічно. Дітей колись вакцинуватимуть?

Так, і вже почали. У США і ЄС вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech вже роблять щеплення дітям у віці від 12 років. До осені вакциною Pfizer, найімовірніше, дозволять щепити дітей з дворічного віку. Так само й з іншими вакцинами, зокрема з американською Moderna. Отже, із часом вакцинація добереться до всіх. І тільки після цього від дітей вимагатимуть свідоцтва про вакцинацію нарівні з дорослими ― як було з іншими інфекційними захворюваннями.

А коли вʼїзд відкриють за паспортами вакцинації? Як дітям тоді вʼїжджати?

У Європі їх називають COVID-сертифікатами. Вони підтверджують, що людину або повністю вакцинували, або вона перехворіла на ковід, або отримала негативний ПЛР-тест. Їх почнуть видавати з 1 липня. Такий сертифікат діятиме протягом 180 днів. Україна теж видаватиме їх із 1 липня, а з кожною країною ЄС (і не лише) доведеться окремо домовлятися про їх взаємне визнання. Уже є угоди з Угорщиною, Молдовою, Іспанією, Грузією, Туреччиною.

Відповідно, дитині буде достатньо сертифіката про перенесений ковід або негативний ПЛР-тест для вʼїзду у країни, з якими Україна домовилася.

Як невакцинованим дітям поводитися в поїздці?

Так само, як до вакцинації поводилися б ви. Треба й надалі носити маски у громадських місцях, дотримуватися соціальної дистанції, мати при собі санітайзер. Зазвичай діти хворіють на COVID-19 рідше і переносять його легше, ніж дорослі. Але ризик усе одно залишається.