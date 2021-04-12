Користь

Хочу позбутися непотрібного одягу. Що з ним робити? Викинути? Продати? Куди його віддати? Проста інструкція з адресами

Автори:
Яна Собецька, Євген Спірін
Дата:

Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Іноді від зайвого одягу потрібно позбавлятися. Проте викидати його — не найкраща ідея. На виробництво одягу припадає 10 відсотків від щорічного обсягу викидів парникових газів. А ще — на виготовлення текстилю потрібно багато ресурсів. Тільки щоб зробити одну пару джинсів, знадобиться 1 800 галонів води. Якщо речі в хорошому стані, їх краще продати. Для цього є спеціальні платформи — наприклад, Shafa або Kloomba. Проте ще краще віддати одяг у притулок або до благодійної організації, яка передасть його тим, кому він потрібен. А ще одяг можна здати на переробку. Розповідаємо, як це зробити.

У мене забагато речей. Як звільнити шафу? Яких речей варто позбутися?

Дістаньте одяг з шафи й уважно передивіться. Запитайте себе, чи подобається він вам та як часто ви його одягаєте. Залежно від цього розділіть речі на дві категорії: позбутися і залишити. Позбутися треба старого одягу, що давно втратив колір або має дірки чи інші дефекти. А також від того, який вам занадто малий або, навпаки, завеликий і в якому ви завжди почуваєтеся некомфортно. Відкладіть і речі, які ви не носили понад рік і від яких просто втомилися.

Добре, я все зібрав. Що з усім цим тепер робити?

Речі в хорошому стані можна продати або передати до благодійних організацій. Тоді вони стануть комусь у пригоді. Якщо вам здається, що одяг, який ви відібрали, вже навряд чи хтось носитиме — його можна здати на переробку. Тоді з нього виготовлять новий текстиль або інший матеріал. Також пошкоджений одяг приймають у притулках для тварин — порваний або розтягнутий светр може стати підстилкою, що зігріє тварину взимку.

Важливо! Перш ніж продавати речі або здавати їх на благодійність, не забудьте привести їх до ладу. Джинси, сорочки та інші текстильні вироби варто випрати та висушити. Взуття — помити.

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Де можна продати старі речі?

Найзручніше ― онлайн. Для продажу нового та злегка поношеного одягу добре підходять платформи Shafa та Kloomba. Тут можна сортувати речі за станом, кольором, брендами та розмірами. Термін розміщення оголошень необмежений.

Варто пам’ятати, що Shafa бере комісію — 7 відсотків від продажу кожної речі. На Kloomba теж є комісія, однак лише для суперпродавців ― вони мають платити 4 відсотки від продажу товару в обмін на розміщення оголошень у топі та інші привілеї.

Альтернативний варіант ― OLX. Сервіс не бере комісії з продажу, однак розмістити оголошення можна тільки на 30 діб.

Не хочу постійно переписуватися з покупцями. Чи можна просто здати кудись речі, а потім отримати гроші?

Так, вам підійдуть комісійні магазини. Їх доволі багато. Адреси крамниць можна подивитися онлайн і обрати найближчу. У подібних крамницях приймають брендові речі в хорошому стані. Пам’ятайте, якщо за кілька місяців річ не продадуть, її вам повернуть.

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Вирішив, що все-таки здам речі на благодійність. Куди їх відвезти?

Ось перелік благодійних організацій (режим роботи під час карантину потрібно уточнювати):

Ви щось казали про тварин. Що і куди відвезти?

До притулків можна приносити будь-який одяг, проте найкраще — теплі речі, які можна використати як підстилку. Наприклад, светри, пледи, пальта.

Варіантів, в який притулок привезти речі, багато. Якщо ви живете в Києві — до притулку «Сіріус» у Київській області. Адреса — тут. У Львові старі речі потрібні песикам і котикам у притулку «Милосердя» — тут. Речі в Одесі можна здати до притулку для тварин «Ковчег» — ось його адреса. Проте притулки для тварин є і в багатьох інших містах.

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Окей. А куди здавати речі на переробку?

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