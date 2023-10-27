Росіяни обстріляли центр Херсону. Є постраждалі

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Увечері 27 жовтня російські окупанти обстріляли центр Херсону. Семеро людей постраждали, одну людину госпіталізували.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура і очільник ОВА Олександр Прокудін.

Через російський обстріл пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури.

У ДСНС повідомили, що рятувальники деблокували з будинку двох жінок — 76 й 83 років. Також вони загасили пожежу, що виникла після вибуху.

Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Двоє чоловіків 54 років та ще двоє віком 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення, їм допомогли на місці.

Є влучання у два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а десять осель – пошкоджені.

Під обстрілом був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років — вибухова травма та множинні садна. Медики допомогли йому на місці.