У росії призначили нового головнокомандувача Повітряно-космічних сил. Він замінить Суровікіна
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Генерал-полковник Віктор Афзалов став новим головнокомандувачем Повітряно-космічних сил росії замість Сергія Суровікіна.
Про це пише російське Міноборони.
Про Віктора Афзалова відомо, що у 2012 році його призначили начальником штабу — першим заступником командувача армії Військово-повітряних сил та ППО Східного військового округу. У липні 2017 року призначили командувачем армії ВПС та ППО округу, а в серпні 2018-го — начальником головного штабу Військово-космічних сил росії.
- Після заколоту «ПВК Вагнера» The New York Times писала, що Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани Євгенія Пригожина. У США намагалися дізнатися, чи допомагав генерал Суровікін влаштувати бунт. На той час він був заступником командувача російських військ в Україні, а після заколоту зник із публічного поля.
- 22 серпня російські медіа писали, що Суровікіна звільнили з посади керівника Повітряно-космічних сил росії.