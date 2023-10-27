«Вёрстка»: Родина Віктора Медведчука після переїзду до росії придбала яхту за $9 мільйонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Сімʼя кума путіна, колишнього українського політика Віктора Медведчука після його обміну (видачі росії) і переїзду до рф отримала в експлуатацію нову яхту вартістю 886 мільйонів рублів, або $9,627 мільйона.
Про це пишуть у розслідуванні російського видання «Вёрстка».
Ідеться про швидкісну яхту Pershing 9X, яку виробник — італійська Ferretti Group — називає «винищувачем». На борту 28-метрового судна є чотири каюти з 8 спальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.
«Вёрстка» має в розпорядженні митні документи. Із посиланням на них видання пише, що судно під назвою Amore Mio зовсім нове — його спустили на воду цього року. Російську митницю воно пройшла 26 липня 2023 року. Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау, при цьому її відправником є компанія Lavel Fzco з Обʼєднаних Арабських Еміратів.
Отримувач яхти в росії — компанія «Ренесанс», її бенефіціарна власниця — Оксана Марченко, дружина Медведчука.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум путіна, якого Україна підозрює у державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає у росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».