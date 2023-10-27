Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана випустили з-під варти

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За одеського бізнесмена Бориса Кауфмана внесли заставу у справі про заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса», тому його випустили з-під варти.

Це підтвердив Вищий антикорупційний суд у коментарі «Суспільному».

Засідання у справі пройшло 26 жовтня в закритому форматі. Раніше суд визначив заставу у 268,4 мільйона гривень, однак за Кауфмана внесли 150 мільйонів гривень. А до цього прокурор просив 992,4 мільйона гривень застави.

Після внесення застави Кауфман повинен дотримуватися низки обовʼязків, зокрема утриматися від спілкування з іншими підозрюваними й свідками та здати на зберігання закордонні паспорти.