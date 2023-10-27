У Лондоні суд не дозволив російському олігарху Фрідману витрачати понад $30 тисяч на маєток і на водія

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Високий суд Лондону не дозволив російському мільярдеру Михайлу Фрідману витрачати £30 тисяч ($34 тисячі) на місяць на утримання свого лондонського маєтку, у якому зберігається колекція творів мистецтва вартістю £44 мільйони ($53,2 мільйона).

Про це повідомляє Reuters.

Фрідман подав до суду на британський санкційний офіс OFSI після того, як той відмовився дозволити йому витрачати $34 тисячі на місяць на те, щоб запобігти руйнуванню маєтку Athlone House. Відомство відмовилося це зробити, оскільки вирішило, що бізнесмен зможе вести колишній спосіб життя, якщо отримає можливість витрачати гроші на утримання маєтку.

Також Фрідман хотів витрачати £1 850 ($2 200) на місяць на системи звʼязку, які регулюють телефонний звʼязок, освітлення, опалення та безпеку маєтку. Адвокати Фрідмана стверджували, що Athlone House — «унікальна власність з унікальними потребами не в останню чергу колекції творів мистецтва».

Фрідман також хотів, щоб йому дозволили витрачати гроші на водія, але суд відмовив на тій підставі, що він може користуватися громадським транспортом. Пізніше Фрідман виключив витрати на водія зі свого позову.