Очільник Чернігова заявив про обшуки ДБР у його квартирі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Виконувач обовʼязків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що працівники Державного бюро безпеки проводять обшуки в його квартирі.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, це сталося через день після його публікації «про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі».
Джерела «Бабеля» повідомили, що ДБР разом із СБУ перевіряють законність перебування Ломака за кордоном у травні на підставі ухвали суду від 6 жовтня.
«Тобто до його публікацій у Facebook це не має жодного стосунку», — додали джерела.
У серпні поблизу драмтеатру Чернігова влучила російська ракета, коли там проходила виставка дронів «Люті пташки». Тоді загинули семеро людей, 129 постраждали. Як написав днями Ломако, «трагедія — це результат, в тому числі, халатної бездіяльності міської військової адміністрації, яка безвідповідально поставилася до своїх функцій та питань безпеки чернігівців».
- До Олександра Ломака приходила з обшуками і Служба безпеки України на початку вересня. За словами посадовця, формальною підставою обшуків було «зʼясувати деталі офіційного проєкту Міжнародного комітету Червоного Хреста з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ».
- У червні цього року СБУ повідомила про підозру в корупції заступнику мера Чернігова Віктору Геращенку через купівлю за завищеною ціною трансформатора для пошкодженої обстрілами ТЕЦ. За даними слідства, він привласнив бюджетні гроші. Збитки державі оцінили у понад 30 мільйонів гривень.