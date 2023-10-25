The Insider: Російські виробники «Кинджалів» та «Іскандерів» обходять санкції й отримують компоненти з Європи

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Російське видання The Insider провело розслідування, в якому зʼясувало, що підрядники підприємств, які виготовляють російські ракети, зокрема «Кинджал» та «Іскандер», досі отримують товари з Європи і уникають західних санкцій.

Ракети «Кинджал» та «Іскандер» виготовляє корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» з Коломни (рф), яка входить до холдингу «Високоточні комплекси» держкорпорації «Ростех».

Для виробництва ракет корпорація отримує американські мікросхеми від Texas Instruments, Analog Devices та Altera завдяки московському ТОВ «ЕТС Електронікс», яке ввозить мікросхеми через китайську компанію ETC Electronics Limited.

Формальна засновниця «ЕТС Електронікс» — Катерина Кулаковська, співробітниця підрозділу «Мікрона», який належить «Ростеху». «ЕТС Електронікс» отримала диплом від міністра оборони Сергія Шойгу, але не потрапила під санкції ЄС.

Камери тепла та холоду виробництва Espec корпорація отримує від московської фірми «Остек-Тест» — вона імпортує обладнання Espec із Польщі.

Токарні верстати для виробництва ракет постачала фірма «KEB-Рус» — партнер німецької компанії KEB, постачальник компонентів та розробник систем управління для технологічних процесів та обладнання на їхній основі. Під час повномасштабної війни «KEB-Рус» імпортує, зокрема, кабелі з Німеччини.

Ще один постачальник, фірма «Світ верстатника», постачав корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» інструменти виробника Sandvik, які сам отримує від IR-Logistik GMBH з Берліну.

Науково-дослідний інститут електронних приладів, який створює «мізки» для «Кинджалів», має підрядника АТ «Радіант-ЕК». Він постачав інтегральні мікросхеми і до корпорації з Коломни. «Радіант-ЕК» після 2022 року імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів. Відправник — Advantek Gmbh.

У поставках для російського виробника ракет, як заявляють розслідувачі, фігурують і UAB Breitto з Литви, Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. з Польщі, UAB CUST LT теж із Литви, Hermis Ekspo SIA з Латвії, Groupe DʼInvestissement Financier SA з Бельгії, Aberlink Ltd з Великої Британії та інші.