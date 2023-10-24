У Молдові заблокували доступ до сайтів 22 російських телеканалів

Новини

YouTube

Молдовська Служба інформації та безпеки заблокувала у країні доступ до сайтів 22 російських пропагандистських телеканалів. Про рішення оголосили 24 жовтня.

У списку зокрема: RT, «Звєзда», «НТВ», «Рен-ТВ», «Царьград», «Радіо Звєзда», «Звєзда ТВ», «ТВК», «Мір ТВ», «Мір 24», Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія, «РТР Планета», «5 канал», «Вєсти», «Спас ТВ», «Радіо Вєсті», «Радіо Маяк», «Москва 24» й телеканал «360».

Від 24 лютого 2022 року у Молдові діє режим надзвичайного стану, що дозволяє Службі безпеки змінювати список сайтів, які доступні для перегляду в країні. Зокрема, це стосується «інформації, що виходить від органів державної влади держави, яка перебуває у воєнному конфлікті і визнана державою-агресором».