У Молдові заблокували доступ до сайтів 22 російських телеканалів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Молдовська Служба інформації та безпеки заблокувала у країні доступ до сайтів 22 російських пропагандистських телеканалів. Про рішення оголосили 24 жовтня.
У списку зокрема: RT, «Звєзда», «НТВ», «Рен-ТВ», «Царьград», «Радіо Звєзда», «Звєзда ТВ», «ТВК», «Мір ТВ», «Мір 24», Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія, «РТР Планета», «5 канал», «Вєсти», «Спас ТВ», «Радіо Вєсті», «Радіо Маяк», «Москва 24» й телеканал «360».
Від 24 лютого 2022 року у Молдові діє режим надзвичайного стану, що дозволяє Службі безпеки змінювати список сайтів, які доступні для перегляду в країні. Зокрема, це стосується «інформації, що виходить від органів державної влади держави, яка перебуває у воєнному конфлікті і визнана державою-агресором».
- 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського. На думку США, росія працює над ослабленням молдовського уряду, який прагне тісніших звʼязків з Євросоюзом.
- У березні 2023-го у столиці Молдови відбулися проросійські мітинги. Із собою мітингувальники, переважно пенсійного віку, взяли плакати з критикою чинної влади та православні ікони. На мітинг також вийшла партія «Шор», яка відкрито симпатизує росії. У жовтні 2022 року партію «Шор» внесли в санкційний список США як рух, повʼязаний з Іларом Шором, котрий потрапив під санкції США за організацію заворушень з метою підірвати демократичний розвиток Молдови.
- 6 жовтня 2023 року президент Молдови Майя Санду заявила, що власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин планував влаштувати державний переворот у країні на початку 2023 року, щоб усунути її від влади.