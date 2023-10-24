СБУ викрила ще три «схеми ухилянтів»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Служба безпеки України заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації у трьох регіонах України. Серед затриманих — начальник військкомату і голова військово-лікарської комісії в Харкові та завідувач кафедри одного з інститутів на Закарпатті.
За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації та виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів. Вартість послуг залежно від терміновості становила від тисячі до 8 тисяч доларів.
У Харкові викрили керівників військкомату і військово-лікарської комісії. Очільниця ВЛК за гроші вписувала важкі діагнози в медкартки призовників, а військком завіряв своїм підписом висновки про непридатність «клієнтів» до військової служби за станом здоровʼя.
На Закарпатті завідувач кафедри соціальної роботи одного з місцевих інститутів продавав ухилянтам студентські квитки — це дозволяло відтермінуватися від призову.
На Черкащині затримали мешканця Одеси, раніше судимого за розбій та бандитизм, який за гроші обіцяв ухилянту підроблені документи для виїзду за кордон.
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