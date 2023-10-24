ХАМАС звільнив ще двох заручників

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The Times of Israel

Бойовики ХАМАС звільнили 79-річну Нуріту Купер і 85-річну Йохеведу Ліфшиц з полону. Жінок передали спочатку від варту ізраїльських військових, а потім доправили до лікарні.

Про це пише The Times of Israel.

Обох жінок викрали в кібуці Нір Оз. Їхні чоловіки залишаються в заручниках у Газі.

The Times of Israel

Президент США Джо Байден заявив, що будь-які дискусії про припинення вогню в секторі Гази можливі лише тоді, коли ХАМАС звільнить усіх заручників, захоплених в Ізраїлі. Зараз відомо про 220 бранців.

Тим часом The Wall Street Journal пише, що переговори про звільнення 50 заручників із подвійним громадянством натрапили на перешкоду — в ООН залишилося пального для вантажівок лише на три дні, оскільки Ізраїль блокує поставки палива до Гази.