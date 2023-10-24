ХАМАС звільнив ще двох заручників
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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The Times of Israel
Бойовики ХАМАС звільнили 79-річну Нуріту Купер і 85-річну Йохеведу Ліфшиц з полону. Жінок передали спочатку від варту ізраїльських військових, а потім доправили до лікарні.
Про це пише The Times of Israel.
Обох жінок викрали в кібуці Нір Оз. Їхні чоловіки залишаються в заручниках у Газі.
Президент США Джо Байден заявив, що будь-які дискусії про припинення вогню в секторі Гази можливі лише тоді, коли ХАМАС звільнить усіх заручників, захоплених в Ізраїлі. Зараз відомо про 220 бранців.
Тим часом The Wall Street Journal пише, що переговори про звільнення 50 заручників із подвійним громадянством натрапили на перешкоду — в ООН залишилося пального для вантажівок лише на три дні, оскільки Ізраїль блокує поставки палива до Гази.
- 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Станом на 22 жовтня Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в секторі Гази. Ізраїльська сторона заявляє про майже 1 500 загиблих своїх громадян, ХАМАС — про майже 5 тисяч загиблих палестинців. Також у цій війні загинули 18 українців.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази для «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. Американський телеканал CNN із посиланням на джерела писав, що Білий дім тисне на Ізраїль, аби той відклав наземне вторгнення, щоб уможливити переговори про звільнення нових заручників.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 22 жовтня заявив, що майбутній наземний наступ у секторі Гази може тривати три місяці, «але він стане останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС».