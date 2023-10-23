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НАЗК за пів року знайшло у воєнкомів 255 мільйонів гривень «необґрунтованих доходів»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національне агентство з питань запобігання корупції за пів року знайшло у воєнкомів 255 мільйонів 629 тисяч гривень «необґрунтованих активів».

Про це НАЗК повідомило 23 жовтня.

Найчастіше хабарі отримували за те, що чоловіків визнавали непридатними до служби за рішенням військово-лікарської комісії. У списку:

10 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило 260 справ за фактами порушень у військкоматах і військово-лікарських комісіях. Суди вже заарештували майна на понад 3,2 мільйона гривень.