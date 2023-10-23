НАЗК за пів року знайшло у воєнкомів 255 мільйонів гривень «необґрунтованих доходів»

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Національне агентство з питань запобігання корупції за пів року знайшло у воєнкомів 255 мільйонів 629 тисяч гривень «необґрунтованих активів».

Про це НАЗК повідомило 23 жовтня.

Найчастіше хабарі отримували за те, що чоловіків визнавали непридатними до служби за рішенням військово-лікарської комісії. У списку:

колишній начальник Одеського обласного військкомату Євген Борисов — 188 мільйонів гривень;

заступник Борисова Денис Галушко — 14 мільйонів гривень (його дружина, мама, теща і син мають дорогі авто і нерухомість, не маючи на це грошей із законних джерел);

начальник Малиновського районного ТЦК Одеси Вʼячеслав Кушнеров — 47 мільйонів гривень (у його родини також знайшли нерухомість та автопарк);

керівник Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолій Пікал — 8,5 мільйона гривень (нерухомість та машини, які записані на родину, законність походження майна не змогли пояснити);

заступник начальника Полтавського обласного ТЦК — понад 1,8 мільйона гривень;

начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області — понад 4,4 мільйона гривень (він та дружина впродовж 2020—2022 років придбали низку нерухомості).

10 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило 260 справ за фактами порушень у військкоматах і військово-лікарських комісіях. Суди вже заарештували майна на понад 3,2 мільйона гривень.