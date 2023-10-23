NYT: Дональд Трамп розповів австралійському мільярдеру деталі розмови з Володимиром Зеленським

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Офіс президента України / Facebook

Колишній президент США Дональд Трамп розповів австралійському мільярдеру та члену клубу «Мар-а-Лаго» Ентоні Пратту про свої приватні розмови з лідерами України Володимиром Зеленським та Іраку Бархамом Саліхом.

Американська газета The New York Times та австралійський телеканал 60 Minutes Australia опублікували приватні записи Пратта, який є ключовим свідком у справі Трампа про поводження з секретними документами.

У записах Пратт каже, що Трамп поділився інсайдерською інформацією про свої телефонні розмови зі світовими лідерами під час свого президентства. Так, Трамп обговорював із Праттом свою «сумновідому розмову» з президентом України Володимиром Зеленським у вересні 2019 року, в якій Трамп нібито тиснув на Зеленського, щоб той допоміг йому перемогти на виборах 2020 року — наприклад, публічно розпочати «розслідування корупції» щодо сімʼї Джо Байдена. Цей дзвінок ліг в основу першого імпічменту Трампа.

«Той телефонний дзвінок до України — це ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю», — зазначав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Нью-Йорку з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, 25 вересня 2019 року. Офіс президента України / Facebook

Потім Пратт розповів, як Трамп описав свою розмову із президентом Іраку Бархамом Саліхом у грудні 2019 року. Тоді Трамп сказав: «Президент Іраку зателефонував мені і сказав: «Ви щойно зрівняли з землею моє місто». Я сказав йому: «І що ти збираєшся з цим робити?»

Справа Дональда Трампа

27 липня 2023 року прокурори Мінʼюсту США висунули нові звинувачення проти Дональда Трампа у справі про поводження із секретними документами. Його звинувачують у спробі «змінити, знищити, спотворити чи приховати докази».

Спеціальний прокурор стверджував, що Трамп неправильно поводився з секретними документами, привезеними в його резиденцію «Мар-а-Лаго» у Флориді, і брав участь у змові з метою перешкодити правосуддю.

Мільярдер Пратт — один із 84 потенційних свідків, яких федеральна прокуратура виявила під час судового процесу у цій справі, який має розпочатися у Флориді у травні.

Розмова Трампа із Зеленським

У вересні 2019 року американські журналісти повідомили, що тодішній президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським міг намагатися натиснути на нього та змусити почати розслідування проти сімʼї Джо Байдена — свого головного потенційного конкурента на наступних президентських виборах у США. За даними американського розвідника, який обробляв запис дзвінка (ось стенограма) і поскаржився своєму керівництву, Трамп нібито просив розслідувати можливе зловживання владою самим Байденом. Трамп визнав, що говорив із Зеленським про Байдена, і дозволив опублікувати стенограму розмови. Зеленський будь-який тиск заперечував. Через цей скандал Палата представників США почала офіційну процедуру імпічменту Трампа. 5 лютого 2020 року після завершення розгляду звинувачень у Сенаті Трампа повністю виправдали.