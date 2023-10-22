Сполучені Штати посилюють флот і ППО на Близькому Сході

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Міністр оборони США Ллойд Остін після розмови з президентом Джо Байденом розпорядився посилити регіональні зусилля зі стримування, які допоможуть у захисті Ізраїлю.

Про це пише пресслужба Пентагону.

До східної частини Середземного моря перенаправляється авіаносна ударна група USS Dwight D. Eisenhower, яка приєднається до раніше відправленої USS Gerald R. Ford.

Також Ллойд Остін активував розгортання батареї протиракетного комплексу THAAD і додаткових систем Patriot у місцях дислокації американських військових по всьому регіоні.

Голова Пентагону й президент США провели розмову на тлі «нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил [маріонеток] у регіоні Близького Сходу».