Bloomberg: Ізраїль обговорює зі США тимчасовий уряд у секторі Гази після того, як звідти витіснять ХАМАС
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- Костя Андрейковець
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Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images
Ізраїль обговорює зі США можливість створити тимчасовий уряд у секторі Гази після того, як звідти витіснять бойовиків руху ХАМАС.
Bloomberg із посиланням на джерела пише, що такий уряд можуть створити за підтримки ООН і за участі арабських держав.
За словами співрозмовників видання, обговорення поки що на ранній стадії та залежатимуть від подальшого розвитку подій, зокрема від результатів наземної операції армії Ізраїлю. Bloomberg зазначає, що створення тимчасового уряду вимагає підтримки арабських держав усього регіону, а це наразі не гарантовано.
США також стурбовані тим, що Ізраїль недостатньо продумав наслідки наземної операції та не має чіткої мети, окрім повалення ХАМАС. Є побоювання, що операція переросте в повноцінну регіональну війну.
- Влада Ізраїлю офіційно заявляла, що не планує окупувати сектор Гази. Президент США Джо Байден казав, що окупація ексклаву стане великою помилкою.
- Армія Ізраїлю досі готується до наземної операції. Bloomberg і The Wall Street Journal писали, що США і країни ЄС просили Ізраїль відкласти наземну операцію в секторі Гази, щоб домовитися про звільнення людей, яких бойовики ХАМАС захопили в заручники під час нападу на Ізраїль. Країна нібито під тиском погодилася почекати.
- 20 жовтня ХАМАС відпустив перших двох заручників — це громадянки США, матір із дочкою. За інформацією Ізраїлю, загалом у полоні бойовиків 199 людей.