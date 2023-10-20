Французькі винороби почали «економічну війну» проти іспанських конкурентів
- Автор:
- Ліза Бровко
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У французькому прикордонному місті Ле-Булу майже 500 виноробів на знак протесту проти недобросовісної конкуренції з боку іспанців викрали вантажівки із сотнями ящиків вина й розбили їх.
Про це пише Sky News.
Протестувальники заявили про «економічну війну», оскільки ціна на їхнє вино не може конкурувати з низькою ціною іспанського.
Голова профспілки виноградарів регіону Од Фредерік Руане додав, що тепер «ми збираємося усунути можливість для покупців отримувати дешеві вина з інших місць... ми збираємося зупинити імпорт з Іспанії».
За словами одного з виноробів, який брав участь у протесті, іспанці мають право використовувати хімікати під час вирощування винограду, що знижує вартість вина, на відміну від французів. Тому в середньому літр іспанського вина коштує €4, а французького — €8.
Фредерік Руане також заявив, що «уряд несе велику відповідальність за падіння споживання вина і що він повинен дати нам відповідну компенсацію».
- Франція витратить €200 мільйонів на утилізацію надлишків вина через падіння попиту. Цей алкоголь закуплять і використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах.
- Також у Франції викорчують тисячі виноградників, тому що виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вино і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву.