До «Дії» додали карту з пунктами незламності

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У додаток «Дія» додали нову функцію — відтепер можна знайти найближчий до себе пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут.

Карта — інтерактивна. У пошуку також можна відфільтрувати за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.

Користуватися сервісом можна навіть офлайн, потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в «Дії», коли буде інтернет.

На мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, а також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської (з міркувань безпеки).