Українські аграрії: Втрати зернового сектора у 2023 році можуть перевищити $3 мільярда
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Melissa Askew / Unsplash
Українські аграрії очікують, що збитки сектора зернових та олійних культур можуть перевищити $3,2 мільярда у 2023 році — через високі витрати на логістику та зростання цін на паливо і добрива, що загрожує скороченням посівних площ у найближчі роки.
Про це 19 жовтня повідомила організація «Всеукраїнська Аграрна Рада».
За її прогнозами, велика частина підприємств збанкрутують. Основні причини — блокада Чорного моря і дорога логістика. Погіршує ситуацію здорожчання пального, агрохімікатів і запчастин, що призвело до підвищення собівартості на тлі зниження закупівельних цін.
За умови покращення роботи морських портів показник може знизитися до $1,2 мільярда, «але все одно галузь, навіть за оптимістичним сценарієм, нестиме великі збитки».
- 10 жовтня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Румунії оголосив, що скоро запрацює новий «зерновий коридор» через Молдову до Румунії. Також сторони погодили подвоєння транзиту через румунські порти до 4 мільйонів тонн української сільськогосппродукції.
- Найбільш перспективними напрямками для транзиту української агропродукції наразі є Румунія, Молдова і Польща. Румунія очікує від Єврокомісії на кошти, які планує витратити на розбудову інфраструктури на своїй території.