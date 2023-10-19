Єгипет погодився відкрити КПП «Рафах» на кордоні з сектором Гази. Ізраїль завдає ударів по обʼєктах «Хезболли» в Лівані. Що сталося за ніч

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AP

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі після розмови з президентом США Джо Байденом погодився відкрити прикордонний перехід «Рафах». Він дозволив пропустити до сектора Гази перші 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Імовірно, вони вирушать в пʼятницю, 20 жовтня.

Про це повідомляє CNN та The Times of Israel.

Байден уточнив, що мешканці Гази не зможуть евакуюватися через «Рафах». Раніше в Каїрі побоювались, що Єгипту доведеться прийняти біженців звідти. Однак Єгипет усе ще має відремонтувати дорогу через кордон, яка була знищена ізраїльськими авіаударами.

Поставки будуть надходити під наглядом ООН, заявив міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі телеканалу Al-Arabiya. Відповідаючи на запитання про те, чи зможуть евакуюватися іноземці і люди з подвійним громадянством, він сказав: «За умови, що пункт пропуску працюватиме нормально і обʼєкт [пункту пропуску] відремонтують».

В офісі премʼєр-міністра Ізраїлю заявили, що Ізраїль не блокуватиме гуманітарну допомогу, що йтиме через «Рафах», але не дозволить постачання в ексклав зі своєї території, доки ХАМАС не звільнить усіх заручників.

Ізраїль завдає ударів по обʼєктах «Хезболли» в Лівані. За даними ЦАХАЛ, минулої доби терористи шість разів атакували ізраїльських військових вздовж кордону з Ліваном.

За інформацією двох джерел CNN, 19 жовтня Байден планує звернутися до американського народу із закликом продовжити військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Також очікують, що 19 жовтня до Ізраїлю прибуде премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Речник Ради національної безпеки Адрієн Вотсон розкрив додаткові подробиці щодо вибуху в лікарні у секторі Гази 17 жовтня. За даними розвідки, палестинські бойовики знали, що вибух стався через помилку «Ісламського джихаду» під час запуску ракети.

Розвідники США та Ізраїлю вважають, що в лікарні Ахлі-Араб у Газі могли загинути «максимум кілька десятків» людей, пише видання Newsweek із посиланням на джерела.

«Розвідка, наша та ізраїльська, припускають максимум кілька десятків загиблих. Я не хочу сказати, що це не трагедія, але це ще один випадок значного перебільшення та відвертої брехні з боку ХАМАС. Відповідальність [за вибух] несуть палестинці, а не Ізраїль», — сказав співрозмовник видання.