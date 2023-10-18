Імпічмент президента Грузії не відбувся — парламенту забракло голосів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images
Парламент Грузії не зміг усунути з посади президента Саломе Зурабішвілі, тому що не вистачило голосів.
Про це пише грузинське медіа Sova.
Для імпічменту потрібні були голоси 100 зі 150 депутатів парламенту Грузії, однак за проголосували 86. Один депутат був проти, інші утрималися.
Процедуру імпічменту ініціювала правляча партія «Грузинська мрія», яка має в парламенті 84 місця. Її лідер Іраклій Кобахідзе перед початком голосування наводив аргументи за імчіпмент.
Частина парламентської опозиції назвала процес неправомірним і «ганебним», а європарламентарі та неурядові організації закликали парламент зупинити процедуру імпічменту.
Згідно з регламентом, вдруге оголошувати імпічмент президенту вже не можна.
- Приводом до імпічменту стали закордонні поїздки Зурабішвілі, які не погодили з урядом, як того вимагає Конституція Грузії. 30 серпня стало відомо, що грузинський уряд не дозволив Зурабішвілі приїхати до України 22—24 серпня, а також відмовив у візитах до Німеччини, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю. Однак у вересні керівна партія Грузії «Грузинська мрія» визнала, що парламент не зможе реалізувати процедуру імпічменту через брак голосів. Пізніше Конституційний суд Грузії визнав, що президент Саломе Зурабішвілі порушила Конституцію.
- Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці «Грузинської мрії» та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Відносини президента й уряду стали погіршуватися після початку повномасштабної війни в Україні. Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.