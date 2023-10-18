Імпічмент президента Грузії не відбувся — парламенту забракло голосів

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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images

Парламент Грузії не зміг усунути з посади президента Саломе Зурабішвілі, тому що не вистачило голосів.

Про це пише грузинське медіа Sova.

Для імпічменту потрібні були голоси 100 зі 150 депутатів парламенту Грузії, однак за проголосували 86. Один депутат був проти, інші утрималися.

Процедуру імпічменту ініціювала правляча партія «Грузинська мрія», яка має в парламенті 84 місця. Її лідер Іраклій Кобахідзе перед початком голосування наводив аргументи за імчіпмент.

Частина парламентської опозиції назвала процес неправомірним і «ганебним», а європарламентарі та неурядові організації закликали парламент зупинити процедуру імпічменту.

Згідно з регламентом, вдруге оголошувати імпічмент президенту вже не можна.