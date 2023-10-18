ВАКС збільшив заставу ексзаступнику міністра економіки Грибану

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану до 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

За даними слідства, Грибан пролобіював компанію ТОВ «Вінсайт Лайт», порадивши її другому фігуранту справи — замміністру агрополітики Тарасу Висоцькому. За результатами переговорів погодили державну закупівлю макаронів за ціною 55 грн, тоді як експертиза підтвердила ціну на рівні 30 — 33 грн. Через це, на думку обвинувачення, держава втратила понад 35 млн грн.