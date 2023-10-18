ВАКС збільшив заставу ексзаступнику міністра економіки Грибану
- Автор:
- Анна Холоднова
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану до 2,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
За даними слідства, Грибан пролобіював компанію ТОВ «Вінсайт Лайт», порадивши її другому фігуранту справи — замміністру агрополітики Тарасу Висоцькому. За результатами переговорів погодили державну закупівлю макаронів за ціною 55 грн, тоді як експертиза підтвердила ціну на рівні 30 — 33 грн. Через це, на думку обвинувачення, держава втратила понад 35 млн грн.
- 24 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило Висоцького та колишнього заступника міністра економіки Олександра Грибана на зловживаннях на 62 мільйони гривень під час закупівлі продуктів для гуманітарної допомоги. Її купували коштом «Укрзалізниці» за завищеними у 2—3 рази цінами через контрольовану фірму-посередницю.
- 31 серпня Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 805 тисяч 200 гривень для Висоцького, а 1 вересня обрав ексзаступнику міністра економіки Олександру Грибану запобіжний захід у вигляді 939 400 гривень застави з покладанням обовʼязків.
- 6 жовтня Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому.