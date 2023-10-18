Джерела «Бабеля»: Дрони СБУ вдарили по польовому таборі росіян біля аеродрому «Халіно» у Курській області рф

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Дрони від СБУ влаштували «бавовну» у військовому таборі біля аеродрому «Халіно» у Курській області росії.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Безпілотники вдарили по польовому таборі росіян біля села Постоялі Двори, неподалік від військового аеродрому «Халіно», там розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

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Наразі точну кількість ворожих втрат уточнюють, однак уже зафіксовані щонайменше 18 влучань дронів СБУ по таборі.

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