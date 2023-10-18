X (Twitter) тестує платний доступ для нових користувачів за $1
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.
Про це пише CNN.
Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — $1, щоб створювати і коментувати дописи на X.
Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за $3,99 на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий $1.
Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної передплати, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.
Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».
Експерти, однак, кажуть, що багато кіберзлочинців готові та здатні платити за акаунти на платформі. Теоретично, людина може заплатити за перевірку облікового запису, а потім дозволити комп’ютеру запустити його, таким чином створивши бота.
- У вересні Ілон Маск заявив, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам. І тому, можливо, усім доведеться платити за користування X (Twitter). Після цієї заяви соціальна мережа Bluesky Джека Дорсі отримала рекордну кількість щоденних активних користувачів.
- Нещодавно X (Twitter) вирішила прибрати заголовки в публікаціях із посиланнями, які ведуть на інші сайти тощо. У такий спосіб Ілон Маск намагається змусити користувачів проводити більше часу безпосередньо на платформі і публікувати «довгоформатний контент».
- Крім того, Ілон Маск 1 жовтня вперше протестував прямі трансляції на платформі X. Під час стріму, що тривав 52 хвилини, він грав у Diablo IV.