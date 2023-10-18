X (Twitter) тестує платний доступ для нових користувачів за $1

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Платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.

Про це пише CNN.

Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — $1, щоб створювати і коментувати дописи на X.

Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за $3,99 на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий $1.

Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної передплати, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.

Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».

Експерти, однак, кажуть, що багато кіберзлочинців готові та здатні платити за акаунти на платформі. Теоретично, людина може заплатити за перевірку облікового запису, а потім дозволити комп’ютеру запустити його, таким чином створивши бота.