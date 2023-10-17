Помер український артист і політик Сергій Сивохо

Новини

Фото УНІАН

Зранку 17 жовтня помер український телеведучий і політик Сергій Сивохо. Йому було 54 роки.

Про це в Facebook повідомили подруга Сивохо Світлана Бердецька, телеведучий Олексій Суханов у Instagram та актор Дмитро Лалєнков у Facebook. Також смерть артиста у його пресслужбі підтвердили УНН та виданню «Обозреватель».

Раніше повідомлялось, що Сергій Сивохо хворий і перебуває у важкому стані. Близькі артиста пишуть, що він помер рано-вранці 17 жовтня. Достеменно причини смерті поки невідомі, але медіа пишуть, що у Сивохо була хронічна хвороба легень і він помер у Німеччині.