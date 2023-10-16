Конституційний суд Грузії визнав, що президент Саломе Зурабішвілі порушила Конституцію

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Конституційний суд Грузії оголосив висновок за поданням про імпічмент президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Він ухвалив, що та порушила Конституцію країни.

Про це пише грузинське медіа Sova.

Ухвалювали рішення девʼять суддів. Пленум суду слухав сторони протягом трьох днів. Президент Саломе Зурабішвілі не була присутня на засіданнях.

Тепер процес переміститься до парламенту, де депутати голосуватимуть за імпічмент Саломе Зурабішвілі. Для відставки президента необхідно набрати 100 голосів.