Ізраїль евакуює мешканців з прикордонних з Ліваном населених пунктів

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ЦАХАЛ та Міноборони Ізраїлю оголосили про евакуацію мешканців північних територій у районі до двох кілометрів від кордону з Ліваном.

Планують евакуювати 28 населених пунктів. Людей розселять до гостьових будинків, проживання в яких оплатить держава.

Останніми днями Армія оборони Ізраїлю повідомляла про обстріли країни з території Лівану — це робила терористична група «Хезболла». Ізраїльські військові били у відповідь.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — майже 2 700. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.

Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.