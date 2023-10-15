Новини

Reuters

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтервʼю CNN, що Ізраїль відновив водопостачання на півдні сектора Гази. За його словами, про це повідомила ізраїльська влада.

Згодом міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден разом узгодили це питання.

Армія оборони Ізраїлю 15 жовтня опублікувала запис телефонної розмови, на якій мешканець сектора Гази розповідає офіцеру ізраїльської розвідки, що ХАМАС забороняє жителям евакуюватися на південь.

Після нападу ХАМАС міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав припинити постачання води, електроенергії, їжі, газу та палива до сектора Гази.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 2 215. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.

Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.

15 жовтня «Хезболла» обстріляла Ізраїль з території Лівану. Терористи заявляють про пуск 20 ракет, за даними Армії оборони Ізраїлю, 9 ракет перетнули кордон. ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь по обʼєктах «Хезболли» в Лівані.