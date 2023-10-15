«Хезболла» обстрілює Ізраїль з території Лівану. ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь

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Армія оборони Ізраїлю повідомляє про обстріли прикордонних постів на кордоні з Ліваном.

Про це пише Times of Israel.

Через обстріл у містечку Штула загинув ізраїльський будівельник. Ще троє людей поранені.

Це була щонайменше пʼята ракета, запущена з Лівану по півночі Ізраїлю 15 жовтня. Відповідальність за атаки взяла терористична група «Хезболла». ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь по обʼєктах «Хезболли» в Лівані.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 2 215. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.

Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.