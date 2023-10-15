МВФ запустив Фонд на підтримку реформ в Україні

Новини

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний із Марракешу, де проходив захід за участі країн-партнерів, зокрема Литви, Словаччини та Японії.

Гроші з Фонду мають допомогти Україні реалізувати план з розвитку потенціалу, а також успішно впровадити реформи.

Наразі донори виділили у Фонд $14 мільйонів, а метою є зібрати $65 мільйонів.