МВФ запустив Фонд на підтримку реформ в Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.
Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний із Марракешу, де проходив захід за участі країн-партнерів, зокрема Литви, Словаччини та Японії.
Гроші з Фонду мають допомогти Україні реалізувати план з розвитку потенціалу, а також успішно впровадити реформи.
Наразі донори виділили у Фонд $14 мільйонів, а метою є зібрати $65 мільйонів.
- 4 жовтня Міжнародний валютний фонд відкрив постійне представництво у Києві. В уряді України очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму $5,4 мільярда.
- На початку липня Програму розширеного фінансування (EFF) МВФ для України доповнили чотирма маяками: про Бюджетний кодекс, програму кредитування «5—7—9», Державну податкову та митну служби, Оператора ГТС. Того ж місяця Україна отримала від Міжнародного валютного фонду другий транш у розмірі $890 мільйонів.