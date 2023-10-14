Ізраїль повідомляє про ліквідацію очільника Повітряних сил ХАМАС

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Getty Images / «Бабель»

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що 13 жовтня під час удару по сектору Гази вбила голову Повітряних сил ХАМАС Мерада Абу Мерада.

Про це Ізраїль повідомив уранці 14 жовтня.

ЦАХАЛ стверджує, що вбитий Мерад Абу Мерад керував терористами під час вторгнення 7 жовтня.

Ізраїль заявляє, що 13 жовтня завдав широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Серед цілей були десятки обʼєктів терористичного руху ХАМАС, а також бойовики з руху «Нухба», які були в секторі Гази. Терористи «Нухба» були однією з провідних сил, які очолили вторгнення в Ізраїль.

Ізраїльські солдати прибирають уламки, що залишили палестинські демонстранти під час акції на підтримку Гази біля контрольно-пропускного пункту Хувара, який контролює Ізраїль. 13 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Зранку 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила жителям північної частини сектора Гази, що вони повинні переміститися в південну частину анклаву, використовуючи евакуаційні коридори між 10:00 і 16:00.

«Якщо ви дбаєте про себе і своїх близьких, ідіть на південь за інструкцією. Будьте впевнені, що лідери ХАМАС подбали про себе і прикриваються від ударів у регіоні», — заявили ізраїльські військові.

Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, готова розпочати наземне вторгнення після тижневого повітряного бомбардування у відповідь на вторгнення ХАМАС. В Ізраїлі від цього загинули 1 300 людей, переважну більшість з яких становили мирні жителі.

Американська газета The Washington Post повідомила, що Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з сектора Гази 13 жовтня. На дорозі загинули десятки людей, які евакуювалися, і понад 200 поранені.