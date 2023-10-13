Дослідження: від 1997 року Антарктида втратила 7,5 трильйона тонн льоду

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Учені з Університету Лідса виявили, що від 1997 року понад 40% шельфових льодовиків Антарктиди зменшилися, а майже половина з них не демонструє «жодних ознак відновлення». Для цього науковці переглянули понад 100 тисяч супутникових зображень.

Про це повідомляє The Guardian.

На західній стороні Антарктиди лід тане, бо вода там тепліша, а на сході — або залишається таким самим, або збільшується через більш холодну воду.

Дослідження показало, що між 1997 і 2021 роками на заході континенту зникло 67 трильйонів тонн льоду, тоді як на сході додалося 59 трильйонів. Тож чисті втрати становлять 7,5 трильйона тонн.

Через танення шельфових льодовиків у море потрапляє більша кількість прісної води, а це може порушити течії Антарктичного океану.

«Ми очікували, що більшість шельфових льодовиків пройдуть цикли швидкого, але короткочасного скорочення, а потім повільно відростуть. Натомість ми бачимо, що майже половина з них зменшується без ознак відновлення», — пояснив керівник дослідження Бенджамін Девісон.