Дослідження: від 1997 року Антарктида втратила 7,5 трильйона тонн льоду
- Автор:
- Анна Холоднова
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Учені з Університету Лідса виявили, що від 1997 року понад 40% шельфових льодовиків Антарктиди зменшилися, а майже половина з них не демонструє «жодних ознак відновлення». Для цього науковці переглянули понад 100 тисяч супутникових зображень.
Про це повідомляє The Guardian.
На західній стороні Антарктиди лід тане, бо вода там тепліша, а на сході — або залишається таким самим, або збільшується через більш холодну воду.
Дослідження показало, що між 1997 і 2021 роками на заході континенту зникло 67 трильйонів тонн льоду, тоді як на сході додалося 59 трильйонів. Тож чисті втрати становлять 7,5 трильйона тонн.
Через танення шельфових льодовиків у море потрапляє більша кількість прісної води, а це може порушити течії Антарктичного океану.
«Ми очікували, що більшість шельфових льодовиків пройдуть цикли швидкого, але короткочасного скорочення, а потім повільно відростуть. Натомість ми бачимо, що майже половина з них зменшується без ознак відновлення», — пояснив керівник дослідження Бенджамін Девісон.
- Площа морського льоду в Антарктиді досягла мінімуму цього року 10 вересня, коли він покривав 16,96 мільйона квадратних кілометрів, що є найнижчим зимовим показником від початку супутникових записів у 1979 році.
- У липні вчені зафіксували, що Антарктида втратила безпрецедентно багато морського льоду — завбільшки з Аргентину.
- Науковці також виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Якщо він розтане, це підніме рівень Світового океану на понад пів метра і дестабілізує сусідні льодовики, а це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.