Дослідники запропонували розплавити місячний пил і збудувати з нього посадкові майданчики на Місяці
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Дослідники пропонують розплавити місячний пил за допомогою гігантської лінзи і створити на поверхні супутника дороги й посадкові зони для космічних кораблів.
Про це пише The Guardian.
Місячний пил є неабиякою проблемою для діяльності людини на поверхні Місяця. Він руйнує скафандри, засмічує механізми, заважає роботі наукових приладів і ускладнює пересування супутником.
Намагаючись подолати цю проблему, науковці з Федерального інституту дослідження та випробування матеріалів у Берліні експериментували з дрібнозернистим матеріалом під назвою EAC-1A. Його розробило Європейське космічне агентство як замінник місячного ґрунту.
Вони використовували лазерний промінь діаметром 50 мм, щоб нагріти пил приблизно до 1 600 °С і розплавити його. Потім з нього створили тверді вигнуті трикутники, які могли б слугувати будівельним матеріалом для доріг і посадкових майданчиків на Місяці.
Виготовлення кожної такої одиниці займало близько години, тобто для створення місця посадки розміром 10 x 10 метрів знадобилося би близько 100 днів.
За підрахунками дослідників, щоб відтворити цей процес на Місяці, лінзу площею приблизно 2,37 кв. м мали б транспортувати з Землі — вона концентруватиме сонячне світло замість лазера. Таку лінзу можна зробити з полімерної фольги. Однак учені припускають, що пил все одно може завадити її роботі.
- У листопаді 2021 року NASA оголосило, що перенесло місію Artemis з доставки людей на поверхню Місяця (першої жінки та 13-го чоловіка) на 2025 рік. Це буде перша за 53 роки місія, яка доставить астронавтів на поверхню супутника. Вона має приземлитися на південному полюсі. Вважається, що місячні кратери, які ніколи не бачать сонячного світла, містять величезні запаси льоду. Цей лід можна використовувати для виробництва ракетного палива на місці, так його не доведеться доставляти з Землі — це має знизити вартість досліджень.