Румунія офіційно затвердила умови імпорту українського зерна

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Румунія затвердила умови імпорту зерна з України. Про це 13 жовтня повідомив міністр з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Флорін Барбу.

Механізм погодили з Україною. Він захищає румунських фермерів від імпорту зерна з України. Відтак Румунія дозволяє імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої лише на підставі маркетингової угоди, яку має видати Міністерство сільського господарства і сільського розвитку. Таким чином, імпорт зернових буде можливим лише для румунських фермерів і переробників, які документально підтвердять, що їм потрібно зерно для поповнення запасів.

Тобто механізм такий: румунські фермери та переробники, які бажають поповнити запаси, подають документи, що підтверджують необхідність імпорту. Комісія перевіряє документи та пропонує виводити договір на ринок чи ні. Потім орган, який перевіряє якість продукції, перевіряє зерно на безпечність і видає відповідний сертифікат. Після цього Міністерство сільського господарства видає фермеру або переробнику угоду на постачання необхідної йому кількості зерна. Термін дії маркетингової угоди спливає тоді, коли досягають необхідної кількості імпорту.

Румунія наголошує, що цей механізм погодили як з Україною, так і з румунськими фермерами.

А в чому проблема?

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки. Потім країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.

2 травня і до 15 вересня Європейська комісія офіційно заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію був транзит української продукції.

Європейські країни не планують відмовлятися від ембарго на імпорт українського зерна. Київ намагається домовитися з ними, сторони шукають компромісів.