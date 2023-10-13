ЦАХАЛ готується до наземного вторгнення в сектор Гази. Що сталося за ніч

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Армія оборони Ізраїлю повідомила в ООН про те, що все палестинське населення з півночі має переселитися до південної частини сектора Гази протягом 24 годин.

Про це пише Times of Israel.

У повідомленні речника, який це оголосив, ішлося, що ЦАХАЛ може бути готовий розпочати наземне вторгнення після шести днів повітряного бомбардування. Приблизно 1,1 мільйона палестинців живуть у північній частині сектора Гази. В ООН вважають, що неможливо провести таку евакуацію «без руйнівних гуманітарних наслідків».

Наразі, за даними ООН, понад 423 тисячі палестинців стали внутрішніми біженцями в регіоні.

Ізраїль уже ввів повну облогу сектора Гази: відключив воду, електроенергію і газ; закрив свої прикордонні переходи й обстрілює єгипетський перехід Рафах, тимчасово зробивши його теж непридатним для використання.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) попереджає, що система охорони здоровʼя сектора Гази досягла «переломної точки» — залишилося мало часу до гуманітарної катастрофи.

ООН закликає виділити $294 мільйони для «найнагальніших потреб» у Газі та на Західному березі. Ці гроші призначені для понад 1,2 мільйона людей.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Йорданії, де зустрінеться з королем Абдаллою II і президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Потім він вирушить до Єгипту, Обʼєднаних Арабських Еміратів і Катару — США активізують дипломатичну співпрацю після нападу ХАМАС на Ізраїль.

А до Ізраїлю приїдуть президенти Європейської комісії та Європарламенту Урсула фон дер Ляєн і Роберта Мецола, щоб висловити солідарність із жертвами терактів ХАМАС і зустрітися з владою країни. Таков і Ізраїль прибуде міністр оборони США Ллойд Остін.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні забороненого білого фосфору в Газі та південному Лівані в останні кілька днів. Організація перевірила відео, зняті в Лівані та Газі 10 та 11 жовтня 2023 року, на яких видно вибухи білого фосфору. Він може завдати людям значних травм і підпалити будівлі.