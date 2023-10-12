У Франції заборонили усі пропалестинські демонстрації

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Ahmed Abu Hameeda / Unsplash

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заборонив усі пропалестинські демонстрації у країні. Він наказав «систематично» депортувати іноземних громадян, які порушують правила.

Про це повідомляє BBC.

Також міністр повідомив регіональним префектам, що єврейські школи та синагоги мають бути захищені видимою присутністю поліції.

З суботи, 7 жовтня, коли ХАМАС вторгся в Ізраїль, у Франції зафіксували 100 антисемітських дій: графіті, що зображують свастику, «смерть євреям», заклики до «інтифади проти Ізраїлю». У деяких інцидентах є арештовані, які намагалися пронести ножі до шкіл та синагог, додав він.

У Франції єврейська громада налічує майже 500 тисяч людей, найбільше в Європі. Мусульманська громада Франції також є однією з найбільших у Європі — її чисельність оцінюється у пʼять мільйонів людей.

Паралельно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про «нульову терпимість» до антисемітизму. Поліція Берліну також заборонила заплановані пропалестинські демонстрації, посилаючись на ризик антисемітських заяв та прославлення насильства.