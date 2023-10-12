У Франції заборонили усі пропалестинські демонстрації
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ahmed Abu Hameeda / Unsplash
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заборонив усі пропалестинські демонстрації у країні. Він наказав «систематично» депортувати іноземних громадян, які порушують правила.
Про це повідомляє BBC.
Також міністр повідомив регіональним префектам, що єврейські школи та синагоги мають бути захищені видимою присутністю поліції.
З суботи, 7 жовтня, коли ХАМАС вторгся в Ізраїль, у Франції зафіксували 100 антисемітських дій: графіті, що зображують свастику, «смерть євреям», заклики до «інтифади проти Ізраїлю». У деяких інцидентах є арештовані, які намагалися пронести ножі до шкіл та синагог, додав він.
У Франції єврейська громада налічує майже 500 тисяч людей, найбільше в Європі. Мусульманська громада Франції також є однією з найбільших у Європі — її чисельність оцінюється у пʼять мільйонів людей.
Паралельно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про «нульову терпимість» до антисемітизму. Поліція Берліну також заборонила заплановані пропалестинські демонстрації, посилаючись на ризик антисемітських заяв та прославлення насильства.
- 7 жовтня ХАМАС вторгнувся на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 1 500. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін. Серед загиблих в Ізраїлі — семеро українців, ще девʼятеро отримали поранення і девʼятеро вважаються зниклими безвісти. Ще майже 200 українців заявили, що хочуть евакуюватися із сектора Гази. Але поки що виїхати звідти неможливо.
- Армія оборони Ізраїлю заявляє, що наразі завдала ударів по приблизно 3 600 цілях у секторі Гази, використавши для цього понад 6 тисяч боєприпасів. Ізраїль атакує усі обʼєкти ХАМАС у секторі Гази, включаючи військові штаби, військові обʼєкти, центри виробництва зброї та обʼєкти, повʼязані з керівництвом терористичного угруповання.