Велика Британія відправить військові кораблі й літаки для підтримки Ізраїлю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Queen Mary University of London
Міністерство оборони Великої Британії відправить до східного Середземноморʼя військові кораблі та літаки для підтримки Ізраїлю.
Про це пише CNN.
Туди вирушить літак P8, засоби спостереження, два кораблі Королівського флоту (RFA Lyme Bay і RFA Argus), три гелікоптери Merlin і рота Королівської морської піхоти.
Королівські військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) розпочнуть патрулювання 13 жовтня. Вони допомагатимуть відстежувати нові загрози, зокрема, передачу зброї терористам. А оперативну групу Королівського флоту розгорнуть наступного тижня.
«Наші військові та дипломатичні команди по всьому регіоні також підтримуватимуть міжнародних партнерів у відновленні безпеки та забезпеченні того, щоб гуманітарна допомога досягла тисяч невинних жертв цієї варварської атаки терористів ХАМАС», – заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Він також попросив підсилити всі військові команди в Ізраїлі, на Кіпрі та в усьому регіоні на випадок надзвичайних ситуацій.
- 7 жовтня ХАМАС вторгнувся на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 1 500. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін. Серед загиблих в Ізраїлі — семеро українців, ще девʼятеро отримали поранення і девʼятеро вважаються зниклими безвісти. Ще майже 200 українців заявили, що хочуть евакуюватися із сектора Гази. Але поки що виїхати звідти неможливо.
- Армія оборони Ізраїлю заявляє, що наразі завдала ударів по приблизно 3 600 цілях у секторі Гази, використавши для цього понад 6 тисяч боєприпасів. Ізраїль атакує усі обʼєкти ХАМАС у секторі Гази, включаючи військові штаби, військові обʼєкти, центри виробництва зброї та обʼєкти, повʼязані з керівництвом терористичного угруповання.