Уряд Естонії схвалив використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Далі законопроєкт розгляне парламент

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Уряд Естонії схвалив поправку до Закону про міжнародні санкції. Серед іншого, він передбачає використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомили в естонському уряді.

«Ми повинні знайти способи притягнути росію до фінансової відповідальності за шкоду, завдану Україні. Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні спрямували до парламенту, дає змогу використовувати заморожені активи санкціонованих осіб в Естонії для компенсації шкоди від війни в Україні», — заявила премʼєр-міністр Кая Каллас.

Вона вважає, що Естонія має бути прикладом і стимулом для інших європейських країн.

«Росія повинна компенсувати Україні всю заподіяну війною шкоду», — наголосила Каллас.

Голова МЗС Естонії пояснив, що для застосування механізму, викладеного у законопроєкті, необхідна міжнародна угода з Україною або міжнародний механізм компенсації.

Хто і як може передати Україні заморожені російські активи

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів.

Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України. Тим часом Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.

7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно €38 мільйонів).