У Швеції чоловіка вперше засудили через відео зі спаленням Корану
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Швеції вперше засудили 27-річного чоловіка за використання мови ненависті під час спалення Корану.
Про це пише Bloomberg.
Хоча спалення Корану само по собі не є незаконним, суд вирішив, що підозрюваний погрожував мусульманам у відео зі спаленням священної книги мусульман. Його визнали винним в агітації проти етнічної чи національної групи і дали дворічний випробувальний термін. Якщо чоловіка засудять повторно, йому загрожує інше покарання.
11 вересня 2020 року засуджений опублікував у Twitter відео, де він спалює Коран разом із беконом на грилі для барбекю. Згідно з ухвалою суду, у відео лунає музика, що «тісно повʼязана» з терористичною атакою на мечеті в Новій Зеландії в 2019 році — тоді загинула 51 людина.
«Суд встановив, що відео спрямоване проти мусульман, а не проти ісламу як релігії. Зміст відео та спосіб, у який воно було опубліковане, чітко показує, що основною метою підсудного не могло бути нічого іншого, окрім погроз і вираження неповаги», — йдеться в заяві суду.
Також у Швеції зараз триває слідство проти громадянина Іраку, відповідального за більшість цьогорічних спалень Корану по всій країні.
- Цього року демонстранти палили примірники Корану у Данії та в сусідній Швеції. Катар, Йорданія, Марокко, Туреччина, Обʼєднані Арабські Емірати, Іран і Ємен заявили у відповідь протести. В Іраку сотні протестувальників атакували й підпалили посольство Швеції, а таліби заборонили будь-яку діяльність Швеції в Афганістані.
- 18 серпня у Швеції жінка намагалася загасити вогонь, в якому палили Коран біля посольства Ірану. Вона кинулася до палаючої книги з вогнегасником. Жінку швидко затримали поліцейські, потім акцію продовжили.