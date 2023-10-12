Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Ізраїлю не доведеться захищатися самотужки

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Secretary Antony Blinken / Twitter

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Ізраїлю ніколи не доведеться захищатися самотужки, доки існує Америка. Про це він заявив 12 жовтня під час візиту до країни.

«Ви можете бути досить сильні власними силами, щоб захистити себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити. Ми завжди будемо поряд з вами», — сказав Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, 12 жовтня 2023 року. Secretary Antony Blinken / Twitter

Державний секретар США, який народився у родині євреїв, розповів про свого вітчима, який пережив концентраційні табори під час Голокосту. «На особистому рівні я розумію болісні відлуння масових вбивств, які ХАМАС несе ізраїльським євреям та й євреям усього світу», — сказав він.

«Я також постаю перед вами як чоловік та батько маленьких дітей. Я не можу дивитися на фотографії вбитих сімей і не думати про своїх дітей. Це був лише один із незліченних терористичних актів ХАМАС у списку жорстокості та нелюдяності, який так нагадує ІДІЛ. Немовлят убивали, тіла оскверняли, молодих людей спалювали живцем, жінок ґвалтували, батьків страчували на очах у дітей, дітей на очах у батьків. Як нам взагалі це зрозуміти, сприйняти?» — продовжив держсекретар США.