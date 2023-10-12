Ракетний удар по Грозі: Поліція ідентифікувала всіх загиблих — їх 59
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих через російський ракетний удар по Грозі на Харківщині. Кількість жертв зросла до 59 людей.
Про це пише голова МВС Ігор Клименко.
Усі загиблі — цивільні мешканці села Грози. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі та підприємці. Люди загинули цілими родинами по кілька поколінь.
19 людей ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Шість днів криміналісти відбирали зразки ДНК у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.
Особу одного із загиблих криміналісти встановили за 20 частинами тіла. Ще двох ідентифікували за допомогою особистих речей з помешкань загиблих, бо в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.
За словами Клименка, без ДНК-лабораторій на процес ідентифікації такої кількості тіл і фрагментів знадобився б приблизно рік.
- 5 жовтня російські війська вдарили ракетою «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, коли там був поминальний обід на честь загиблого військового.
- СБУ викрила двох чоловіків, які навели російський «Іскандер» на село Гроза. Ними виявилися двоє місцевих жителів, які під час окупації працювали на росіян, а потім виїхали в рф, звідки сформували мережу інформаторів. Дізнавшись точну адресу і час поминок, один із братів передав ці дані російським окупантам для прицільного удару.